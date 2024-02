Torna il Premio Panzini, Sergio Rubini sarà l'ospite d'onore della serata

Sarà Sergio Rubini, attore, regista e sceneggiatore tra i più apprezzati nel panorama cinematografico italiano, l’ospite d’onore della serata di gala di sabato 24 febbraio: quando al Palacongressi di Bellaria Igea Marina, a partire dalle ore 21.00, andrà in scena l'atteso evento annuale che culminerà con l’incoronazione del vincitore del Premio Panzini 2024.



Una grande serata di spettacolo, ad ingresso gratuito ed aperta a tutta la cittadinanza, organizzata dall'Amministrazione Comunale con direzione artistica affidata al Comitato Borgata Vecchia, in collaborazione con AidaStudioProduzioni, associazione InArte - Projects of Cultural Integration e Approdi Cinema. Piatto forte dell’appuntamento, proprio la consegna della massima onorificenza cittadina, quel Premio Panzini istituito nel 2013 e che annualmente riconosce colei o colui il quale più di tutti si sia distinto nel tenere alto il nome di Bellaria Igea Marina.

La serata

Sergio Rubini, volto amatissimo dal pubblico, Nastro d’Argento e David di Donatello per la miglior opera prima con “La stazione”, più altre decine di candidature tra Nastro d’Argento, David di Donatello, Globo d'Oro e Ciak d’Oro, sarà protagonista di alcuni interventi durante la manifestazione; serata che sarà presentata da Marco e Raffaello Vasini insieme a Ilaria Mazzotti, direttrice di InArte e della scuola comunale di musica: realtà che sarà presente sul palco con i ragazzi dell’InArte Pop Orchestra, formata da giovani professionisti. Altro gradito ospite già annunciato, nonché vincitrice della prima edizione del Premio Panzini, sarà il soprano Gladys Rossi. La grande artista bellariese impreziosirà la serata regalando alla platea la sua splendida voce, accompagnata al piano dal Maestro Davide Cavalli, altro artista di spessore internazionale e membro dell’Opera Academy del Maestro Riccardo Muti.

I Riconoscimenti del 2023

Questo e tanto altro, a partire da altri intermezzi e performance artistiche di alto profilo, animerà la serata del 24 febbraio, nell’appuntamento che più di ogni altro intende celebrare orgoglio, identità, autenticità ed eccellenze di Bellaria Igea Marina. Un anno fa, l’edizione 2023 del premio ha visto incoronare Mattia Zaccagni, 28enne centrocampista “con il vizio del gol” della Lazio e della Nazionale, la cui carriera da professionista cominciò proprio nel locale Bellaria Calcio; secondo un format consolidato – che sarà mantenuto anche per l’edizione 2024 - il conferimento del premio principale è stato affiancato lo scorso anno da altri tre riconoscimenti di grande prestigio. Quello denominato “Bellaria Igea Marina e la sua storia”, consegnato ad Arnaldo Valentini, pioniere del turismo balneare bellariese, tra i fondatori e poi presidente di quella Cooperativa Bagnini che ha tagliato il traguardo dei cinquant’anni di storia; il riconoscimento “Bellaria Igea Marina e il suo futuro”, pensato per premiare una ragazza o un ragazzo che nonostante la giovane età già si sia distinto nel proprio campo, assegnato al velista Gabriele Rubinetti; infine il riconoscimento “Bellaria Igea Marina nel mondo”, conferito nel 2023 all’azienda Sipo, fondata negli anni Cinquanta da Dario Ceccarini ed oggi realtà leader nell'ambito del settore ortofrutticolo.



Per quanto riguarda invece l’albo d'oro del riconoscimento principale, la prima vincitrice nel 2013, come detto, fu Gladys Rossi, a cui seguirono il compianto Michelangelo “Lallo” Petrucci, fondatore dell’azienda Bimare, la missionaria Sara Foschi, l’ex direttore di Iccrea Holding Roberto Mazzotti, il luminare di chirurgia toracica Maurizio Salvi, il fondatore di Pubblica Assistenza Croce Blu Daniele Grosseto, il Generale della Guardia di Finanza Gabriele Procucci, lo storico cardiologo di Bellaria Igea Marina Giovanni Crociati e l’indimenticato Marco Vasini, operatore turistico e protagonista per tanti anni alla guida di Sol et Salus, ad oggi unico vincitore postumo del premio per l’anno 2021; prima di Zaccagni, nel 2022 il premio è stato assegnato al vincitore di Mastechef 10 Francesco Aquila.



Dall’Amministrazione Comunale, sin da ora l’invito a tutta la cittadinanza a partecipare numerosa alla serata, per un momento dall’alto valore simbolico, comunitario e di condivisione per la Città di Bellaria Igea Marina.