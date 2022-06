“Premio Sport Rimini e Riccione 2022” assegnato al Club Nautico Rimini

Alla sua sesta edizione, dopo due anni di stop per la pandemia, è tornato martedì 28 giugno 2022, il “Premio Sport Rimini e Riccione”, nato per dare risalto alle associazioni e società sportive di Rimini e Riccione che si sono messe in evidenza per risultati sportivi o meriti organizzativi o legati al sociale. Teatro della manifestazione, organizzata da Icaro Sport e intitolata quest’anno “Caffè Giglio”, il ristorante Frontemare di Rimini. Anche il Club Nautico Rimini, già medaglia d’oro del CONI, è stato premiato durante l’iniziativa: "Negli ultimi anni il Club Nautico è diventato un prezioso punto di riferimento per le attività sportive e sociali, con la disponibilità della sua sede per la presentazione di eventi e iniziative, oltre che per aver sfornato dalle sue fucine decine di atleti legati al mondo della vela, della pesca sportiva e della motonautica”. Ha ritirato il premio il Presidente del sodalizio, Gianfranco Santolini, insieme al vicepresidente Andrea Musone.

Santolini ha dichiarato: "E’ stato raggiunto l’obiettivo che il Consiglio Direttivo si era prefissato, ovvero che il Club diventasse aperto ed inclusivo ed un bene per la città di Rimini. In un ottica di miglioramento ed evoluzione, continua dunque l’attività del Club Nautico, che ha come prossimi obbiettivi la rigenerazione di uno spazio urbano degradato, quello dell’ex Delfinario, che diventerà un centro sportivo d’eccellenza oltre che la nuova sede di Fondazione Cetacea, con il suo ospedale delle tartarughe, oltre che l’espansione delle sue attività agonistiche, opportunità incredibile per giovani e famiglie che vogliono assicurare ai propri figli un futuro fatto di saldi principi e valori". Continua dunque con grande successo, il percorso del Club Nautico, volto a far propri i principi più alti dello sport e del vivere comune: un club al passo con i tempi, per tutta la città.