Prende forma la nuova ciclabile, verso la conclusione gli interventi in via Circonvallazione

Vanno verso la conclusione gli interventi in via Circonvallazione Occidentale, con la nascita della nuova pista ciclabile e si procede inoltre con la realizzazione in fondo a via D’Azeglio di una nuova rotatoria (con diametro esterno pari a 18,50 metri e diametro della corona interna di 5,80 metri), con isola centrale “sormontabile”, che consentirà quindi di rendere più agevoli le manovre per le diverse tipologie di veicoli. Il progetto, vale 430 mila euro.

Secondo la road map annunciata mercoledì (23 febbraio) dall’assessore ai Lavori pubblici Mattia Morolli: “Confidiamo di avere la rotatoria di via D’Azeglio pronta entro la prima metà di marzo e la nuova ciclabile ad aprile. Si tratta di uno di quei cantieri che riteniamo fondamentali per proseguire nella visione di una città che cambia con l’obiettivo di avere alternative alla viabilità automobilistica”.