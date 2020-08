Prende fuoco una mansarda, il tetto in legno propaga le fiamme: abitazione inagibile - Il video

I Vigili del fuoco sono intervenuti martedì mattina per un incendio che ha interessato la mansarda di un'abitazione in via dei Mille, a Cattolica. Sul posto sono accorsi immediatamente la squadra del distaccamento di Cattolica, raggiunta dall'autobotte e l'autoscala della centrale di Rimini, per un totale di 9 uomini. Il personale del 115 ha utilizzato naspo con acqua ed estintori per poter spegnere le fiamme e rimettere la situazione in sicurezza. Il tetto rivestito in legno ha propagato il fuoco su tutto il soffitto della mansarda, pertanto si è dovuto provvedere ad effettuare dei carotaggi per verificare l'effettivo spegnimento.

Malgrado il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, si è provveduto a dichiarare temporaneamente inagibile l appartamento. Non vi è stato nessuna persona ferita. L'intervento si è prolungato per circa due ore.

