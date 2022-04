Se si prenota con l'app, al ristorante sconto del 50%. I locali riminesi che hanno deciso di aderire

Nel Riminese hanno aderito La Fratta di Verucchio e l'Enoteca Montefiore. TheFork, piattaforma leader per la prenotazione online dei ristoranti, annuncia il ritorno del TheFork Festival. L’iniziativa si svolgerà dal 21 aprile al 5 giugno in 11 Paesi coinvolgendo migliaia di ristoranti partner, di cui più di 2.500 solo in Italia. La formula è sempre la stessa: 50% di sconto agli utenti che prenotano su app o sito, escluse le bevande. Il ritorno del Festival nel periodo primaverile ribadisce la funzione dell’evento come ulteriore stimolo al rilancio della ristorazione, incoraggiando i clienti a cenare fuori, concedersi un pranzo sfizioso o festeggiare con parenti e amici nei propri ristoranti preferiti.

Tra le migliaia di insegne aderenti al Festival ci sono numerose nuove aperture, i locali di chef giovani e promettenti, le eccellenze nel campo della pizza o della cucina regionale, i luoghi con le terrazze più suggestive e le viste mozzafiato o, ancora, i classici senza tempo, le osterie che non sbagliano un colpo e gli indirizzi giusti per tutta la famiglia o per uscire con gli amici. C’è solo l’imbarazzo della scelta e la convenienza è davvero semplice e immediata: basta prenotare su TheFork, attraverso l’app o il sito, uno degli oltre 2.500 ristoranti che partecipano al TheFork Festival, recarsi in loco nella data e nell’orario selezionato, godersi il pasto e il 50% di sconto sarà applicato automaticamente (sono escluse solo le bevande).