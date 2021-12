Vaccinazioni 5-11 anni, Rimini fanalino di coda della Romagna

Nella seconda giornata di prenotazione del vaccino anti-covid per la fascia di età 5-11 anni a Rimini non si arriva nemmeno al centinaio di richieste: alle 17 di martedì sono infatti ferme a 80. Sulle 601 segnalate dall'Ausl Romagna per il territorio di competenza, infatti, il capoluogo della Riviera è quello dove ne sono state prenotate di meno. A Cesena sono 149, a Forlì 170 e a Ravenna 201. Ieri, in tutta la Regione, nelle prime ore di apertura delle prenotazioni per i bambini se ne contavano 7.600, di cui 1.188 nel territorio della Ausl romagnola, dove oggi sono circa la metà.