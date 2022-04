Presentato a insegnanti e Consiglio d’Istituto il progetto della nuova scuola Repubblica

Continua il percorso di condivisione per la realizzazione della nuova Scuola Repubblica. Negli scorsi mesi insegnanti e alunni del plesso hanno fatto pervenire ai progettisti i loro desiderata per la realizzazione della nuova scuola. Nella giornata di ieri è stato presentato ai docenti e ai rappresentati del Consiglio d’Istituto una prima definizione del progetto redatto da Mynd Ingegneria srl. Presenti per l’Amministrazione la Sindaca Franca Foronchi, l’Assessore alla Scuola e alle Politiche Educative Federico Vaccarini e il dirigente ai progetti speciali Baldino Gaddi. “Prosegue il percorso di partecipazione – ha introdotto la Sindaca Foronchi - per la definizione della nuova Scuola Repubblica iniziato, fin dal nostro insediamento, con l’ascolto di maestre e alunni, che tramite la realizzazione di un documento e di disegni, hanno fornito ai tecnici la base dalla quale partire con per la progettazione. Quello che presentiamo è un progetto già strutturato, condiviso con la Giunta e la maggioranza, ma pronto ad accogliere ulteriori osservazioni. Sarà una scuola che dialogherà con il territorio circostante, con la Piazza della Repubblica e con il quartiere nel quale è ubicato.”

“Sarà un edificio all’avanguardia dal punto di vista della didattica – ha aggiunto l’Assessore Vaccarini – ma anche aperto alla comunità che potrà usufruire della struttura senza interferire con le necessità di bambine e bambini. Aule e ambienti ampi e modulabili daranno la possibilità di svolgere attività di gruppo ma saranno anche allestite zone per l’insegnamento individuale”. “Al fine di velocizzare l’iter per la realizzazione dell’intervento – ha continuato il dirigente Gaddi - siamo già in contatto con la Sovrintendenza per effettuare i sondaggi archeologici propedeutici alla realizzazione dell’opera che andranno in parallelo con gli obblighi formali da espletare.”

Il progetto presentato ha come principio ispiratore quello del “verde”, sarà una struttura nZEB (acronimo di nearly Zero Energy Building), quindi a consumo quasi zero dal punto di vista energetico. La nuova scuola Repubblica avrà al suo interno la possibilità da ospitare due cicli didattici, con aule esposte a sud ed est con uscita all’esterno, un numero di laboratori che potrà variare tra le 3 e le 5 in base alle esigenze didattiche. Sono stati inseriti nel progetto un auditorium e una palestra di 200mq a doppia altezza, che potranno essere sfruttati anche dalla comunità grazie alla presenza di ingressi dedicati. La mensa sarà posta al piano terra con ampie vetrate e darà la possibilità di pranzare all’esterno. Il giardino avrà delle gradinate che sfrutteranno gli attuali dislivelli per formare un piccolo anfiteatro. La copertura calpestabile sarà uno spazio polifunzionale didattico con orti, playground e zone per l’insegnamento all’aria aperta con una copertura in pergolato dove saranno presenti pannelli solari. La dirigente scolastica, le insegnanti e i presenti hanno apprezzato il progetto presentato che ha tenuto conto delle loro indicazioni e si sono resi disponibili a continuare questa collaborazione per le prossime fasi del percorso.