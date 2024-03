Presentato il progetto di fattibilità del nuovo stadio, il sindaco annuncia il via dell'iter per la realizzazione

"Nella giornata di lunedì 11 marzo il soggetto proponente, un Raggruppamento temporaneo di Imprese, costituito formalmente da Aurora Immobiliare e Rimini Calcio, ha depositato e protocollato presso gli uffici del Comune di Rimini il 'Documento di fattibilità' relativo al progetto del nuovo stadio 'Romeo Neri'". Ad annunciarlo è il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, che ha illustrato in Consiglio Comunale la nuova struttura sportiva che sorgerà sullo storico impianto. Una capienza tra i 12 e i 15mila posti e lo spostamento della pista di atletica che sarà trasferita in quella che sarà la cittadella dello sport in via Melucci dove troveranno posto anche i pesisti e i frisbisti che, attualmente, si allenano nelle strutture sotto le gradinate dello stadio. "L'opportunità di fare e vedere sport a ogni livello - sottolinea il sindaco - contribuisce in maniera fondamentale alla forma e alla qualità che diamo alle nostre città. Rimini, da questo punto di vista, deve colmare un gap storico, lo sta facendo: sono 60 i milioni di euro investiti dal 2013 in riqualificazione di impianti sportivi e palestre".

"Con il deposito ufficiale dello studio di fattibilità da parte di Rimini Calcio e Aurora Immobiliare - prosegue Sadegholvaad - può cominciare davvero il tempo amministrativo relativo alla realizzazione del nuovo stadio e al nuovo hub sportivo. Sono passati 10 mesi dall'impegno del privato. Non è mio compito giudicare se troppi, se pochi. Mi limito solo a dire una cosa: queste sono partite molto onerose e complesse e che dunque portano con sé un grado di serietà che è nemica sia della fretta e dell'annuncio facile. Troppo spesso, anche in questa città, si è partiti con ottime intenzioni e proclami roboanti, dichiarando a destra e a sinistra tempi supersonici, investimenti faraonici per progetti poi arenatisi. Serietà mi fa dire adesso due cose. La prima è che non posso non accogliere con grande favore e altrettanto grande fiducia come nella composizione della RTI che ha depositato ieri la proposta ufficiale sia presente la Rimini Calcio. Questa è una condizione che fa ben sperare circa il buon esito dell'operazione perché vede direttamente coinvolto il soggetto che principalmente usufruisce dello stadio e una società che, sin dai primi passi, ha dimostrato di essere venuta e di volere stare a Rimini con intenzioni serie e non volatili. La seconda cosa è esplicitare qui e pubblicamente quello che accadrà di qui in avanti, da parte del Comune di Rimini, adesso che è stata ricevuta formalmente la proposta. Ci sono percorsi e procedure di legge obbligatoriamente da rispettare sia per la fase di valutazione tecnica della proposta che per la successiva, auspicabile, fase realizzativa".

"Contemporaneamente all'iter amministrativo - conclude il sindaco - svilupperemo il progetto del nuovo impianto dell'atletica e degli sport, a cura diretta degli uffici del Comune di Rimini. Non voglio vendere fumo, non sono abituato a promettere ciò che so non possa accadere. Realisticamente per entrambi gli impianti, le procedure e gli obblighi di legge hanno tempi stimabili in almeno 18 mesi. Essere seri significa per me dire che questi sono i tempi per l'avvio dei lavori, nel caso in cui la proposta presentata sia valutata positivamente. Aggiungo che personalmente non ho motivo di credere che anche questa volta andrà come in passato. Non c'è consumo di suolo per un impianto da 12/15mila posti, coperto in ogni sua parte, capace di ospitare anche grandi concerti. Certo, sono da valutare bene e in nome dell'interesse della città tutti i singoli aspetti ma ieri/oggi credo che abbiamo già infranto il primo diaframma per avere finalmente, nell'arco di pochi anni, una impiantistica sportiva capace di sostenere le ambizioni di una città come la nostra. Concludo con questo: è già al lavoro il gruppo tecnico del Comune di Rimini delegato alla valutazione dell'interesse pubblico dello studio di fattibilità, entro 60 giorni. Quindi entro la prima metà del mese di maggio si taglierà un altro, importante step. Questo è ora il nostro compito. Questo ora è il nostro compito. Noi ce la metteremo tutta. Sono certo che per un obiettivo come questo la città remerà tutta nella stessa direzione per fare un definitivo salto qualitativo alla nostra infrastrutturazione sportiva".