Presentazione del nuovo Piano dell’Arenile: l’amministrazione incontra professionisti e cittadini

Dopo la pubblicazione sul Bur e sul sito del Comune di Rimini, che ha fatto partire i termini per le osservazioni da parte dei cittadini, l’Amministrazione comunale ha organizzato nelle prossime settimane alcuni incontri per presentare il nuovo Piano dell’Arenile. Il primo incontro - lunedì 15 gennaio - prevede la presentazione a tutta la rete delle professioni tecniche di Rimini. L’incontro si svolgerà alle ore 17.30 in Corso d’Augusto 231.

Proseguiranno poi altri tre incontri pubblici, rivolti alla cittadinanza, previsti per: il 17 gennaio alle ore 17 - per i cittadini dell’area Rimini Nord - nella Sala Oratorio (Parrocchia S. Maria a Mare), in Piazza Pascoli a Viserba; il 30 gennaio alle ore 17 - per i cittadini dell’area Rimini Sud - nel Palazzo del Turismo, Piazzale Fellini, 3 - Rimini; il 9 febbraio alle ore 17 - per i cittadini dell’area di San Giuliano Mare - (sede da definire).

Per partecipare agli incontri è prevista, per motivi organizzativi, la compilazione del form nella pagina web: bit.ly/piano-arenile .

Si ricorda che le osservazioni si possono presentare fino al 4 marzo 2024, utilizzando il modello disponibile nella pagina web del sito del Comune di Rimini dedicata al Nuovo Piano dell’Arenile (https://bit.ly/3tzNTSi), oppure tramite: consegna all’Ufficio Protocollo del Comune; raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Rimini, Piazza Cavour 27 - 47921 Rimini; posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Le osservazioni inerenti al documento di VAS/ValSAT dovranno essere inviate anche all’Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale (Provincia di Rimini e Regione Emilia-Romagna).