Il maxi presepe di Gabriele Pagliarani il "Bagnino d'Italia"

E’ stato il precursore dei presepi di sabbia in riva al mare, da una decina d’anni ha trasferito la sua passione a casa a Santa Giustina realizzando una Natività “homemade” quasi da Guinness dei Primati. Gabriele Pagliarani, storico titolare del Bagno 26, è un vero e proprio cultore della rappresentazione della nascita del Cristo e fin da bambino si è appassionato a ogni forma di presepe. "Mi affascinavano tutti e farlo in casa dopo essere andati a raccogliere il muschio è una tradizione che rinnovo dai primi anni di vita. Appena ne abbiamo avuto la possibilità, nell’inverno del 2000, abbiamo portato qui a Rimini il primo presepe di sabbia e al Bagno 26-Tiki abbiamo avuto qualcosa come 200.000 presenze. Siamo andati avanti fino al 2007, poi, una decina di anni fa, ho iniziato a farlo in giardino". "Quello che realizzo e che richiama decine e decine di curiosi quasi tutti i giorni è grande oltre 40 metri quadri, ha otto tipi di ghiaia una diversa dall’altra, legno, sassi, muschio, acqua di lago con pesci vivi, paglia nell’area dei cammelli, una cascata, porfido e qualcosa come 120 statuine. E la sera è completamente illuminato" racconta Pagliarani.