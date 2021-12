Il presepe di sabbia fa esordio a Marina Centro nel segno della "Rinascita"

Dopo lo stop forzato del 2020 a causa del lockdown, sulla spiaggia libera di Rimini, a Marina Centro, è stato ultimato lo scorso sabato il tradizionale presepe di sabbia. Nel 2019 le sculture furono dedicate in onore della figura di Federico Fellini, mentre in questa nuova edizione il tema è dedicato alla “Rinascita”, dal mondo vecchio al mondo nuovo, come a lanciare un messaggio di ripartenza e speranza al cospetto del Coronavirus.

Gli sfondi trovano ispirazione nel movimento gotico e tra riproduzioni di sculture in sabbia di soldati, medici e pazienti viene esaltata la scena della Natività rappresentata in maniera nuova, dagli artisti della sabbia, che identificano un tema pronto a diventare il fil rouge su cui viene realizzato il presepe, offrendo sempre una nuova visione del Natale. Quest'anno per realizzare il presepe hanno lavorato quattro artisti, tre di origine russa e uno dall'Ucraina.

Spiega l'organizzatore Gilberto Montebelli: “Dopo lo stop forzato del 2020 a causa del Coronavirus, siamo riusciti con tempistiche molto strette a riproporre il presepe di sabbia. Gli artisti che hanno lavorato provengono dalla scuola d'arte di Mosca e sono specializzati nelle sculture di ghiaccio. La sabbia della spiaggia di Rimini quest'anno diventa protagonista sul tema del rinascimento, dando il messaggio che ci deve essere una ripartenza dopo l'epidemia”.

Il presepe di sabbia di piazzale Boscovich sarà aperto al pubblico fino al 9 gennaio. Molti i curiosi che già in questo fine settimana hanno visitato la tensostruttura. Gli orari di apertura: dal 4 al 23 dicembre, dal lunedì al venerdì 14,30-18,30, festivi e prefestivi 9,30-19; dal 24 dicembre al 9 gennaio, 9,30-20. Tariffa d’ingresso: 3 euro. Tariffe ridotte: 2 euro (ragazzi fino a 16 anni). Gratuità: bambini al di sotto di 120 centimetri e portatori di handicap.