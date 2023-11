Torna la magia dei presepi di sabbia, due allestimenti: oltre a Torre Pedrera anche a Marina Centro

In vista del Natale ci sarà un atteso ritorno. Dall’8 dicembre tornano i presepi di sabbia. Quest’anno sono tante le novità a partire da quelle del presepe di sabbia e metallo a Torre Pedrera con le creazioni in metallo di Lu Lupan di Mutonia, sulla spiaggia del bagno 65, organizzato dal comitato turistico di Torre Pedrera. Oltre alle scenografie e sculture fatte dagli artisti della sabbia, si potranno ammirare infatti sculture in metallo molto particolari, ciascuna delle quali rappresenta un elemento simbolico di sostenibilità ambientale, con lo scopo di stimolare la riflessione sulla necessità di proteggere il nostro pianeta. Le strutture in metallo provengono da Mutonia, la comunità di artisti, il gruppo Mutoid, che ha sede in un luogo magico vicino al fiume Marecchia, dove utilizzano e lavorano componenti di rifiuti inorganici come ferro, plastica, gomma, alluminio e rame, e li impiegano per trasformarli in opere d’arte.

CAPODANNO - Scopri il calendario con tutti gli eventi di Rimini

Più legato alla tradizione classica napoletana, ma con il tema dell’Amore sempre al centro dell’attenzione, il presepe di sabbia di Marina Centro, sulla spiaggia libera, con gruppi scultorei alti fino a 3,5 mt. realizzati da un team di artisti internazionali. Sarà rappresentata la vita quotidiana al tempo della nascita di Gesù, con tanti personaggi, artigiani e negozianti, che vivono le piazze e le strade piene di gente festosa aspettando la buona novella e portando un messaggio di Amore, Serenità e Gioia in questo momento così difficile. Il Presepe sarà visitabile anche sabato 2 e domenica 3 dicembre quando si potranno ammirare gli artisti della sabbia all’opera. L’ingresso ai presepi è libero.

La festa inizia il 25 novembre

Il “Capodanno più lungo del mondo” dura più di un mese e prende il via ufficialmente sabato 25 novembre con l’accensione delle luci di Natale. Novanta chilometri di luci e una pioggia di fiocchi di neve blu fra soffitti di stelle, cascate luminose, soggetti natalizi, da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi, il forese e il centro storico. Anche Le lune, in contemporanea con le Sette Lune della Romagna, si accenderanno sabato 25 novembre in piazzale Fellini e in piazza Ferrari a completare un grande spettacolo luminoso che farà splendere come non mai le città e i borghi romagnoli nel periodo più magico e suggestivo dell'anno.

Ad accendere la magia del Natale quest’anno sarà un conto alla rovescia speciale che si unisce all’iniziativa “E’ per te”, la camminata per le vie della città contro la violenza alle donne (con ritrovo all’Arco di Augusto il 25 novembre alle ore 16.00 e partenza alle ore 16.30). La camminata terminerà proprio in piazza Cavour in un momento pensato per accendere luce sul tema urgente del contrasto alla violenza di genere. “C’è una crepa in ogni cosa, ed è da li che entra la luce”, è la frase di Leonard Cohen scelta come titolo delle iniziative dedicate alle donne vittima di violenza. Dalle ore 17,30 inizierà in piazza Cavour l’attesa dell’accensione delle luci di Natale fra flash mob, l’esibizione di Myo Mondaino Youth Orchestra, la banda giovanile e trampolieri luminosi.

Sempre dal 25 novembre anche la spiaggia si illumina a festa regalando ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio: le dune sopraelevate dal bagno 1 al bagno 63 diventano una lunga passeggiata poetica con panchine illuminate anche di notte e punteggiato da immagini fotografiche che raccontano il tema del mare d’inverno a cura di Piacere Spiaggia Rimini.