Preservano l'estinzione di specie a rischio, conquistate 39 medaglie ai Campionati di ornitologia

Ben 19 titoli di Campione d'Italia, 9 medaglie d'argento e 11 bronzi. Grande risultato dell'Associazione Adriatica Allevatori al campionato italiano di Ornitologia di Lanciano, in Abruzzo. Il sodalizio riminese, da anni impegnato nell'allevamento a scopo amatoriale di uccelli, si è distinto in tutte le categorie a concorso e ha ottenuto 39 medaglie con il presidente Alex Valentini, il veterano Aldo Minardi e gli associati Mario Centonza, Roberto Giorgi, Pietro Russo, Manuele Paoletti, Tiziano Piccari, Giuliano Andreoli, Giorgio Cupioli, Andea Cecchini, Stefano Muccioli, Stefano Focà, Daniele Tomassini, Antonino Castorina, Luciano Del Bianco e Luca Genestreti. "Una gran soddisfazione - ha detto il presidente Valentini - perché questo è un hobby che comporta grandi sacrifici, visto che per mantenere le condizioni igienico sanitarie ottimali in ogni allevamento e per nutrire e tutelare i nostri animali, spesso ci si debba svegliare molto presto o comunque sacrificare weekend e giorni festivi".

Lo scopo non è soltanto ludico: in realtà l'allevamento di specie protette contribuisce alla loro salvaguardia.

"Noi siamo anzitutto un'associazione animalista - ha aggiunto Valentini - perché preserviamo l'estinzione di specie a rischio e combattiamo il bracconaggio. La funzione sociale del nostro hobby, poi, è evidente, visto che ci piace fare squadra, coinvolgere i giovani, ma anche le nostre mogli e le nostre famiglie in esperienze di socializzazione non necessariamente legate all'ornicoltura".

Al campionato di Lanciano erano presenti oltre 11.000 uccelli, quindi le 39 medaglie riminesi sono un risultato strepitoso. L'Associazione Adriatica Allevatori da decenni oramai organizza a Morciano di Romagna eventi ornitologici conosciuti in tutta Europa come le mostre di Fringillia e Valconca, in collaborazione con l'associazione ornitologica di Pesaro. "Migliaia di visitatori che portano linfa vitale al territorio, in un'ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici - ha concluso Alex Valentini - che in Romagna si rivela sempre più efficace".