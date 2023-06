Il presidente dei bagnini: "Non è una catastrofe. Mancano i turisti tedeschi, ma a luglio e agosto rifioriamo"

“I momenti più difficili sono stati gli anni del Covid, ora non è certo il tempo di piangersi addosso perché il mese di giugno non è stato da record. Anche nel passato Rimini ha vissuto momenti altalenanti, ma è sempre rifiorita più bella di prima”. Queste le parole di Mauro Vanni, presidente della cooperativa Bagnini Rimini Sud. Con il presidente dei bagnini è tempo di fare il punto sull’avvio “stiracchiato” della stagione. L’occasione è quella della presentazione della mostra “Tutti al mare”, 180 di storia balneare, organizzata proprio anche grazie al direttore coinvolgimento della cooperativa.

Presidente Vanni, conferma anche lei un avvio di stagione balneare un po’ sotto tono?

“Il mese di giugno ha vissuto due scenari. Alterniamo weekend che sembra di essere in pieno agosto, con giorni settimanali fin troppo calmi. Diciamo che il meteo non ci ha aiutato, con troppi giorni tra maggio e giugno brutti. E’ vero, e bisogna ammetterlo senza nascondersi, che stiamo avendo un calo di presenze dall’estero: avevamo già subito la batosta del mercato russo per via della guerra, ora sulle nostre spiagge diventa difficile incontrare vacanzieri da Germania, Austria e Svizzera. Su questo terreno dobbiamo recuperare. Ma la Riviera Romagnola che è campione in accoglienza sa come fare”.

Teme un proseguo di stagione condizionato dall’immagine che ha dato l’alluvione?

“No, anzi credo che ci sarà un effetto opposto, con le persone che vorranno tornare in Romagna. Soprattutto gli italiani. I trend per luglio e agosto sono positivi, di questo non sono preoccupato. Indubbiamente sui mercati esterni dobbiamo continuare a fare promozione e a farci sentire, li ci sono degli scogli da superare e c’è la concorrenza da battere”.

E’ un momento così negativo come qualcuno vuole descriverlo?

“Assolutamente no, smettiamola di ingigantire le cose. I veri momenti neri sono stati quelli del Covid, quei mesi in cui i turisti non potevano nemmeno raggiungerci. Quando negli hotel c’erano le restrizioni. Lo abbiamo già dimenticato? Quelli sono stati momenti in cui l’economia e il nostro settore si è fermato, ora abbiamo degli ostacoli da superare ma se siamo bravi, e lo siamo, si riparte anche questa volta e con maggiore facilità”.

Avete inaugurato la mostra “Tutti al mare”, cosa insegna la storia?

“Che abbiamo sviluppato per decenni l’arte dell’accoglienza e nessuno ci può portare via quanto abbiamo imparato. I nostri nonni hanno creato la storia dell’accoglienza, non abbiamo mai smesso di sorridere e di guardare in positivo, sono le ricette che ci portiamo nel Dna”.

Lei è convinto davvero che la spiaggia può essere anche cultura?

“La cultura si sviluppa anche in spiaggia. Ma fino a qualche anno fa non era affatto scontato dire e convincere che la spiaggia poteva anche essere un contenitore culturale. In realtà è proprio qui che si misura il termometro, lo scorso anno con La Dolce Vita avevamo già avuto un ampio riscontro. Era da tempo che stavamo pensando come cooperativa di poter raccontare l’identità della spiaggia. Ora inauguriamo un valore aggiunto”.