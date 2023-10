Presidenti e scrutatori dei seggi elettorali: aperte le iscrizioni per l’aggiornamento degli albi

Sono aperte le iscrizioni per l’aggiornamento annuale degli albi dei presidenti e degli scrutatori di seggio elettorale. Un'iscrizione che risulta condizione necessaria, per essere designati presidenti o scrutatori presso un seggio elettorale, in occasione di consultazioni elettorali.

I cittadini elettori del Comune di Rimini che intendono ricoprire l’incarico di presidente di seggio elettorale, possono inviare domanda per ottenere l’iscrizione nell’apposito albo entro la fine del mese di ottobre. Per l’iscrizione all’albo dei Presidenti occorre essere cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali, avere meno di 70 anni, ed essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di maturità (5 anni).

I cittadini elettori, che intendono invece ricoprire l’incarico di scrutatore di seggio elettorale, possono inviare domanda per ottenere l’iscrizione nell’apposito albo entro la fine del mese di novembre. Per l’iscrizione in questo albo, occorre sempre essere iscritti nelle liste elettorali ed essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell’obbligo.

Le domande di iscrizione agli albi, indirizzate al sindaco del Comune, possono essere presentate presso l’ufficio elettorale o inviate per mail.