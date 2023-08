"Presta" una pistola clandestina al vicino di stanza che minaccia la fidanzata

Il "favore" fatto al vicino di stanza di hotel è costato le manette a un kosovaro 23enne arrestato, nella giornata di lunedì, dalla polizia di Stato che lo ha trovato in possesso di una pistola clandestina con tutto il munizionamento. Teatro della vicenda un albergo di Rivazzurra dove, il 31 luglio, una coppia di giovani albanesi ha iniziato a litigare con la ragazza che sarebbe stata malmenata tanto da dover presentarsi in pronto soccorso per le ferite riportate. Vista la situazione, i medici dell'Infermi hanno allertato il personale della Questura che arrivato sul posto ha raccolto la versione della vittima. Secondo la giovane il ragazzo, oltre a picchiarla, l'avrebbe minacciata con un coltello per poi affacciarsi sul terrazzino della camera e chiedere al vicino la sua pistola per intimorire ancor di più la fidanzata. Appreso della presenza di un'arma, gli agenti si sono precipitati nell'hotel per perquisire la stanza affittata al kosovaro 23enne e in un armadio è spuntata la pistola col colpo in canna e i proiettili a portata di mano.

Lo straniero è stato ammanettato e portato in Questura e, nella mattinata di martedì, processato per direttissima con il giudice che ha convalidato l'arresto e disposto per il giovane la misura cautelare del carcere. Sono in corso gli accertamenti sulla pistola, pare una vecchia semiautomatica anche un po' arrugginita, col numero di serie parzialmente illeggibile. Nonostante questo, gli inquirenti della Polizia di Stato sono riusciti a risalire al proprietario che non ne avrebbe mai denunciato la sparizione. Sono in corso ulteriori indagini per capire la provenienza dell'arma.