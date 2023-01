Prestazione sessuale troppo cara, cliente rapina due escort dopo il rapporto

Una notte di sesso bollente e sfrenato è costata una condanna a 4 anni e 1 mese oltre a una multa di 1500 euro e al pagamento delle spese processuali, 6 gli anni chiesti da pubblico ministero, a un riccionese 35enne difeso dagli avvocati Stefano Caroli e Armida Urbinati finito a processo per aver rapinato due escort. Il ragazzo, nell'aprile del 2021, aveva deciso di concedersi una vera e propria orgia e per questo aveva contattato ben due lucciole romene di 28 e 32 anni. La trattativa telefonica con le "belle di notte" si era conclusa con l'accordo di pagamento per 200 euro a ragazza all'ora e, poco dopo, il trio si era incontrato col ragazzo che aveva preteso che il rapporto mercenario si consumasse a casa delle due prostitute. Accettata la clausola, tutti e tre si erano recati nell'appartamento delle lucciole e dopo aver regolato i conti le romene avevano masturbato il 35enne. E' stato a questo punto che il riccionese, dopo aver assunto quello che è stato definito "un discreto quantitativo di cocaina" che si era portato da casa, ha iniziato ad avere un atteggiamento violento e iniziato a spintonare le due escort per poi riprendersi con la violenza i 400 euro che aveva loro consegnato.

Ne era nato un tafferuglio e, in soccorso delle lucciole, erano intervenute altre due ragazze che condividevano l'appartamento con le vittime. L'intervento congiunto delle quattro donne aveva messo in fuga il 35enne, che però era riuscito a tenersi il denaro, ma le escort nonostante i lividi per le percosse erano ben decise a recuperare anche i soldi tanto da andare sotto l'abitazione dei genitori del ragazzo. Ne era nato un secondo battibecco quando, sul posto, era accorsa una pattuglia dei carabinieri di Riccione. I militari avevano messo pace alla situazione e raccolto il racconto delle prostitute che, portate in caserma, avevano poi denunciato il 35enne per rapina.