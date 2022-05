Presunte molestie durante l'Adunata, c'è una prima denuncia. Le attiviste: "Le segnalazioni salgono a 160"

Dopo le segnalazioni sulla rete, arriva la prima denuncia. Nel pomeriggio di martedì (10 maggio) una 26enne, accompagnata dal suo avvocato, si è presentata alla stazione dei Carabinieri di via Destra del Porto per sporgere denuncia contro ignoti a seguito di molestie che avrebbe subito durante l’Adunata degli Alpini. La giovane avrebbe riferito di essere stata afferrata a un braccio e ricoperta di insulti e frasi a sfondo sessuale da tre individui vestiti da Alpini. Il reato denunciato è molestie.

Intanto le attiviste di “Non una di meno Rimini”, proseguono nelle loro segnalazioni. “Sono oltre 160 le segnalazioni che ci sono arrivate di molestie e catcalling da parte di alpini ai danni di donne e soggettività lgbtqia+ di ogni età, ancor più pesanti quelle subite sul luogo di lavoro da chi non può rispondere a tono o sottrarsi a questa violenza – scrivono in una nota -. Come dal miglior copione della violenza patriarcale, ai commenti sessisti seguono quelli razzisti con vari inviti a persone nere e razzializzate a “tornare a casa loro”, senza contare che queste persone sono già a casa propria, sono cittadini di Rimini mentre gli invasori a ben guardare sono dei pennuti militari”.

E tra le righe sottolineano: “Come Non Una di Meno Rimini daremo supporto a chiunque voglia denunciare le molestie subite. Alcune donne hanno infatti deciso di denunciare e ci hanno contattato per chiedere il nostro supporto che non tarderà ad arrivare. Ci stiamo attivando proprio in queste ore per presentare le denunce tramite i nostri avvocati di fiducia e per accompagnare in questura chiunque ne faccia richiesta. Chiediamo che queste adunate non si ripetano mai più in nessuna città”.

Dibattito

Sul tema si è alimentato un forte dibattito, che ha visto l’intervento durante le scorse ore anche del ministro della Difesa Lorenzo Guerini che era stato presente durante i giorni dell’Adunata: "I comportamenti raccontati da alcune donne sono gravissimi. Episodi che certamente andranno accertati dagli organi competenti, ma che non possono e non devono essere sottovalutati". Dall’Ana invece era giunta la posizione di non generalizzare, sottolineano i principi che hanno da sempre sorretto l’associazione: "L’Associazione Nazionale Alpini, per quello che le penne nere sono e rappresentano, ritiene ingeneroso e ingiustificato veicolare un messaggio che associa la figura dell’alpino a quegli episodi di maleducazione. Gli alpini in congedo sono quelli che hanno scritto e continuano a scrivere pagine intense di sacrificio, amore e solidarietà, come testimoniano ad esempio i 5,4 milioni di ore di lavoro volontario prestate in un anno durante l’emergenza Covid".