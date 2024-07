Presunte molestie sessuali al Rimini Comix: la vittima è una 30enne

C'è un’accusa di molestie nell’area allestita per i concerti e gli eventi del Rimini Comix. Una trentenne, di origini piemontesi, giunta in Riviera proprio in occasione del festival dedicato al Cartoon Club, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine riferendo di essere stata palpeggiata da un ragazzo nelle parti intime. Il fatto risale alla serata di venerdì, attorno alle 23,30, e sarebbe avvenuto nella zona di piazzale Fellini allestita proprio per la manifestazione. A fronte di quanto accaduto e’ stato identificato un 20enne di origini tunisine, poi portato in questura e tornato in libertà. La ragazza vittima di molestie non ha ancora formalizzato la denuncia, ma sarebbe intenzionata a farlo. La piemontese era in compagnia di un’amica e, poco dopo l’arrivo della polizia, gli agenti hanno subito intercettato e fermato il giovane 20enne, riconosciuto dalle due ragazze.

“Visti gli avvenimenti della scorsa notte, abbiamo allertato e potenziato la sicurezza interna e pubblica. Riminicomix è una manifestazione di gioia e divertimento e ci rincresce molto che, anche se fuori da orario e spazi della fiera, possano succedere situazioni spiacevoli”, hanno scritto in una nota sui social gli organizzatori della manifestazione.