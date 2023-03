Prevenire incidenti in ambito urbano, ecco il corso per conseguire il "Patentino per i cani"

Sarà presentato nella mattinata di sabato 1° aprile nell’invaso del Ponte di Tiberio il primo Corso ad adesione volontaria per conseguire il “Patentino” per cani con la Certificazione Opes Cinofilia. La partecipazione all’incontro è gratuita previa iscrizione (per ricevere il link di registrazione è necessario inviare un messaggio WhatsApp al numero 340 5365121).

Il progetto in Italia

Il progetto nasce in Italia a seguito dell’Ordinanza relativa alla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (c.d. Ordinanza Martini) e delle conseguenti direttive da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con cui sono istituiti dei percorsi formativi per i proprietari dei cani.

La dichiarazione

“Il percorso è obbligatorio se ordinato dalle Autorità competenti o previsto dai regolamenti comunali per determinate razze - spiega Domenico Chiericozzi, educatore cinofilo e istruttore abilitato alla preparazione all’esame per il rilascio del brevetto -. Tuttavia si può partecipare anche su base volontaria. È prevista una parte teorica estremamente dettagliata per conoscere diritti e doveri del proprietario e su come garantire il benessere del cane in armonia con quanto previsto dal Regolamento del Comune di Rimini sulla tutela degli animali. La parte pratica, invece, è tutta concentrata su come affrontare correttamente la vita con il cane nel contesto urbano, come ad esempio entrare in un locale pubblico senza creare disagi alla normale attività dell’esercizio commerciale oppure come incrociare altri proprietari o persone estranee. La concentrazione di amici a quattro zampe in città è altissima e per molti di loro l'ambiente così ricco di stimoli non fa altro che alzare il livello di stress e di reattività. Quindi è fondamentale che i proprietari siano assolutamente in grado di sapere esattamente cosa fare, e cosa evitare nelle varie situazioni. Molte persone non sanno, ad esempio, che il guinzaglio limita tantissimo la possibilità per i cani di socializzare correttamente per cui è molto meglio evitare questa prassi soprattutto tra cani che non si conoscono e si trovano in ambienti stretti e rumorosi come può essere un marciapiede lato strada”.

L’iscrizione nel database nazionale

L’esame, svolto a Rimini in ambiente cittadino, è valutato da un Giudice esterno abilitato Opes. La Segreteria Opes Cinofilia – Dipartimento City Dog Walk - provvederà al rilascio del Brevetto attribuendo allo stesso un numero progressivo annuale univoco tratto dall’apposito Registro Nazionale e l’inserimento dei dati del binomio certificato nel database nazionale pubblicato nella pagina web del sito.