Prevenzione del tumore al Pancreas, arriva la smart tv che informa i pazienti durante il percorso di cura

Donata una Smart Tv al reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, grazie al connubio tra gli “Gli amici del Panda” e Oltre la Ricerca Odv, associazione di volontariato impegnata da oltre 10 anni, in attività di sensibilizzazione e progetti dedicati al miglioramento dei percorsi di diagnosi e cura del tumore del pancreas, sia in ambito locale che nazionale. La Smart tv posizionata nella sala d'attesa pre-ricovero del reparto di Chirurgia Generale, rappresenta uno strumento indispensabile di informazione e sensibilizzazione, utile ai pazienti durante il loro percorso di diagnosi e cura.

Avrà infatti la funzione di divulgare video educativi riguardanti il protocollo Eras (“enhanced recovery after surgery”) un percorso multidisciplinare innovativo, di recupero ottimale post intervento chirurgico, nato con l’obiettivo di favorire un ritorno precoce e sicuro alle attività quotidiane, per cui il Centro di Rimini è certificato. La Tv servirà anche per divulgare video di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e diagnosi precoce del tumore del Pancreas, informazioni sui sintomi e i fattori di rischio, allo scopo di essere tempestivi riguardo a questa patologia, che purtroppo si rivela essere molto veloce e aggressiva.

La cifra utilizzata per l’acquisto del Monitor, è stata raccolta grazie alla realizzazione di alcune magliette per un evento particolare legato a Francesco Pandolfi. Francesco era un riminese di 51 anni con tanti interessi, soprattutto nello sport. Infatti, praticava con grinta tutti gli sport ma soprattutto la pallavolo e il tennis. Chi lo ha incontrato nei campi da gioco, sa che si trattava di un avversario temibile sia per capacità che per spirito combattivo. Caratteristiche che ha mantenuto anche dopo la diagnosi di tumore al Pancreas. Costretto dalla malattia a rallentare un po' il ritmo, per non perdere l’allenamento, decise di dedicarsi alle passeggiate, che battezzò “Le camminazioni”. Sempre presente al suo fianco il gemello Andrea, con un gruppo di amici, i Camminanti, che oggi continuano con affetto questo percorso in memoria di Francesco, fino a dare vita al Gruppo “Gli amici del Panda” che, con il supporto dell'Associazione Oltre la Ricerca ODV, sta portando avanti progetti a sostegno della sanità pubblica.

La cerimonia di ringraziamento, si è tenuta il 18 aprile, presso la Sala d’attesa della Chirurgia generale dell’Ospedale “Infermi” di Rimini, alla presenza della direttrice del presidio Francesca Raggi, del direttore della Chirurgia Generale Gianluca Garulli e di una delegazione delle due associazioni. Da parte dell’azienda Usl della Romagna, un sentito ringraziamento alle associazioni Oltre la Ricerca e Amici del Panda che con questo ulteriore e generoso contributo a beneficio dei pazienti, ha consolidato un rapporto di collaborazione già da tempo esistente, sostenendo in modo sempre più attento e sensibile i bisogni della sanità locale.