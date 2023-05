La prevenzione dei tumori comincia a tavola, incontro sull'alimentazione Eubiotica

Giovedì 4 maggio, a Rimini, la 'Sala degli Arazzi' del Museo della Città di via Luigi Tonini 1 ospiterà, a partire dalle 17, l'incontro 'Alimentazione Eubiotica: la prevenzione dei tumori comincia a tavola'. Sarà un evento gratuito e aperto alla cittadinanza, che rientra tra le numerose iniziative legate alla prevenzione oncologica che Fondazione Ant propone sul territorio nazionale. E fornirà lo spunto per informare il pubblico su quale tipo di dieta contribuisca a mantenere il corpo in salute e a prevenire le cosiddette malattie "del benessere".

L’incontro, aperto inoltre a eventuali quesiti dei partecipanti, sarà tenuto dal dottor Enrico Ruggeri, medico gastro-enterologo e nutrizionista di Fondazione Ant, che illustrerà dettagliatamente i principi di una sana e corretta alimentazione.

In apertura, invece, saranno presentate la mission generale di Ant e le attività svolte dalla Delegazione di Rimini. Anche attraverso quest'evento, come altri in programma a Rimini, la locale Delegazione vuole dare un riscontro concreto ai donatori riminesi, che contribuiscono fattivamente alle raccolte fondi necessarie a finanziare progetti della Fondazione.