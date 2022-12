Previsti lavori notturni, chiude un tratto di A14: ecco i percorsi alternativi

Previsti lavori lungo il tratto riminese dell'autostrada A14 Bologna-Taranto. Per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 23 di giovedì 29 alle 6 di venerdì 30 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Riccione e Cattolica, in entrambe le direzioni, verso Ancona e Bologna.In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Ancona, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Riccione, percorrerevia Enrico Berlinguer, la Statale Adriatica e la Provinciale 17, per rientrare sulla A14 al casello di Cattolica. Per chi viaggia verso Bologna, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cattolica, deve percorrere la Provinciale 17, la Statale Adriatica e Via Enrico Berlinguer, per rientrare sulla A14 al casello di Riccione.