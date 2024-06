Il prezioso dono del Distretto Rotary, alla Lega Navale la barca Gioia per i diversamente abili

Domenica scorsa la sindaca Daniela Angelini ha partecipato al varo della barca Gioia, acquistata dal Distretto Rotary 2072 Emilia Romagna Repubblica di San Marino e donata alla Lega Navale sezione di Riccione, un mezzo a chiglia riconosciuto dalla Federazione Internazionale della Vela come classe internazionale per regate ufficiali, olimpiche ma, soprattutto, paralimpiche. La sindaca ha accolto con profonda gratitudine l’iniziativa volta a migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, in particolare dei portatori di handicap, consentendo di far vivere a tutti l’esperienza unica e arricchente della navigazione.

Successivamente al varo, è stata liberata in mare una tartaruga marina comune “caretta caretta”, già in cura presso la Fondazione Cetacea di Riccione. Nel pomeriggio, l’XI Congresso del Distretto Rotary 2072 ha avviato al parco Oltremare gli incontri su “Il futuro è ciò che creiamo. Donne, giovani, innovazione” incentrati su temi importanti e fondamentali della società.