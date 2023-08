Il prezzo della benzina torna ad aumentare, ecco i prezzi medi e dove conviene fare carburante

Il tema sta tenendo banco nel post Ferragosto. Arrivate le vacanze, cresce la domanda e i prezzi schizzano alle stelle. Se non è un record storico, poco ci manca: sull'autostrada A8 Milano-Varese, il prezzo della benzina ha raggiunto i 2,722 euro al litro in modalità self service. Lo ha rilevato nella mattina di Ferragosto l'applicazione Prezzi Benzina, e il caso ha rinfocolato immediatamente le polemiche sui rincari alla pompa. E la situazione aggiornata in Emilia Romagna cosa dice? Secondo l’ultima rilevazione, del 17 agosto, in regione il prezzo medio per un litro di gasolio al self è di 1,840 euro al litro, per la benzina al self 1,938 euro. Per quanto riguarda il Gpl (servito) 0,658 euro, per il metano (servito) 1,291 euro.

Dove risparmiare nel riminese

Come di consueto, quando i prezzi iniziano a schizzare, il risparmio maggiore si può ottenere se ci si sposta di qualche chilometro, varcando i confini, nella Repubblica di San Marino. Anche sul territorio riminese è però possibile trovare dei distributori con prezzi sotto la media regionale. E’ il caso, per citare i meno cari, dell’Ip Matic di Cattolica in via Garibaldi, dove si strappa un litro di benzina a 1,879 euro. Al Q8 di Santarcangelo di Romagna, in via Marecchia, 1,888 euro al litro. Nei vari Tamoil distribuiti in provincia, l’ultimo aggiornamento attraverso l’App PrezziBenzina è di 1,899. Stesso prezzo all’Ip Riccione C/o piscina a 1,899 euro al litro

E per quanto riguarda il diesel? In questo caso al Vega di via Nassiriya si tratta un litro a 1,788 euro. All’Ip Matic di via Flaminia si sale a 1,789 euro. Stesso prezzo viene applicato al distributore Tamoil di Santa Aquilina.