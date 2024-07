Prima la soccorrono in strada, poi la portano in hotel e la violentano: incubo per una turista svizzera

L'accusa è gravissima: violenza sessuale. Un uomo di 58 anni di origine egiziana e un 48enne di Frosinone, lavoratori stagionali in riviera come pizzaiolo e cameriere, sono stati fermati dai Carabinieri. Avrebbero stuprato una turista svizzera in vacanza nel riminese dopo averla trovata in strada stesa a terra nei pressi di un marciapiede.

I militari stanno ricostruendo quanto accaduto la sera di lunedì 15 luglio scorso. La ragazza, che si trova in Romagna con il fidanzato per le vacanze estive, sarebbe stata dapprima soccorsa dai due mentre si trovava a terra sul marciapiede. Secondo una prima sommaria ricostruzione i due l'avrebbero portata in un hotel, all'interno di una camera. Dopo averla spogliata e lavata sotto la doccia, ne avrebbero abusato sessualmente prima di chiamare il 118. La giovane non ricorda granché, in quanto dai test clinici richiesti si sarebbe trovata sotto l'effetto di droga, farmaci e alcolici.

I Carabinieri - coordinati dal sostituto procuratore di Rimini, Annadomenica Gallucci - al termine di una serie di verifiche condotte anche con l'ausilio di testimonianze e intercettazioni hanno fermato i due stagionali che ora si trovano in carcere ai 'Casetti'. I due sono difesi dagli avvocati Alessandro Coppa e Maria Rivieccio.