La prima lezione il 19 novembre 1923, liceo Serpieri in festa per il traguardo dei 100 anni

Nella ricorrenza del bicentenario della nascita di Alessandro Serpieri (1823–2023), sabato 28 ottobre 2023 anche il Liceo a lui intitolato celebra cento anni di storia tra le istituzioni scolastiche riminesi (1923–2023). Fondato nel 1923, il Liceo ‘Alessandro Serpieri’ ha rappresentato e rappresenta tuttora un punto di riferimento nel territorio, dalla riviera all’entroterra fino alla Repubblica di San Marino, contribuendo alla formazione civica e intellettuale di generazioni di cittadine e cittadini.

Le attività previste per l’anniversario si estenderanno lungo l’intero pomeriggio di sabato 28 ottobre con un ricco programma di eventi pubblici negli spazi della scuola, in via Sacramora 52 a Rimini. Le celebrazioni saranno inaugurate con il saluto della Dirigente Scolastica, professoressa Francesca Tornatore, che alle ore 15 aprirà la conferenza sul lascito intellettuale di Alessandro Serpieri e sulla storia del Liceo.

A partire dalle 16,30, il convegno sarà seguito da varie iniziative pubbliche volte a far conoscere le molteplici attività dell’Istituto. Oltre a una nutrita serie di mostre, alcune delle quali a cura del Liceo artistico, il pomeriggio ospiterà il workshop ‘Laboratori aperti’ — dove i partecipanti avranno l’opportunità di vedere una vasta gamma di strumenti scientifici antichi e moderni, e di assistere a affascinanti attività di laboratorio curate dagli studenti — e l’evento ‘L’uomo interroga le stelle: la letteratura incontra la scienza’. A partire dalle ore 19, meteo permettendo, la giornata si concluderà nei locali esterni della scuola con il workshop ‘Osserviamo il cielo: osservazioni astronomiche con telescopi’.

Come dichiara la dirigente “nel celebrare il contributo del nostro Istituto nei suoi cento anni di storia, lo spirito della giornata è quello di promuovere un’osmosi tra cultura scientifica e umanistica, proprio come ci ha insegnato lo stesso Alessandro Serpieri nel corso della sua intensa attività filosofico-pedagogica”.

Il liceo scientifico statale ‘Alessandro Serpieri’ di Rimini iniziò le lezioni il 19 novembre 1923 e nel luglio dell’anno successivo la scuola venne intitolata al suo attuale dedicatario. In breve tempo, il Liceo ‘Serpieri’ diventerà uno degli istituti più frequentati della Romagna, con un’utenza non solo cittadina, ma proveniente anche dal circondario. Successivamente l’offerta formativa si è arricchita grazie all’apporto del Liceo artistico e, in tempi più recenti, si è estesa con l’introduzione del Liceo sportivo.

Le celebrazioni per i cento anni dalla fondazione del Liceo ‘Alessandro Serpieri’ si inseriscono tra le iniziative dedicate al bicentenario della nascita dello studioso, nell’ambito del programma nazionale coordinato dall’Università di Urbino. In collaborazione col nostro Liceo si sono già svolte due Giornate di Studi promosse dal Comune di Rimini e curate dalla Biblioteca civica Gambalunga, dove sono stati approfonditi gli aspetti didattico-letterari (martedì 24 ottobre) e scientifici (giovedì 26) dell’attività dello studioso.

L’evento di sabato 28 ottobre corona le attività celebrative promosse e patrocinate dal Comune di Rimini, nel novero delle iniziative per la candidatura di Rimini a Capitale italiana della Cultura 2026.

La cittadinanza è invitata a partecipare. L’ingresso è gratuito.