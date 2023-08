In prima linea durante il Covid e l'alluvione, TeamBòta si rinnova con la nuova presidenza

Dopo tre anni di attività e tanti interventi di solidarietà sostenuti dal grande cuore dei riminesi - tra Covid19, guerra in Ucraina, alluvione in Romagna - è il momento di un cambio al vertice del TeamBòta Rimini. L’Assemblea dei soci ha eletto Gabriele Di Vanni nuovo presidente: tra i fondatori dell’associazione, succede a Michele Lari, che resta nel direttivo composto dal neo vicepresidente Tommaso Terbojevich, dal neo segretario Alessandro Biselli e dai consiglieri Enrico Gori, Veronica Antonelli e Michael Frisoni.

“Il TeamBòta è la mia seconda casa, è un onore ricoprire questa carica - spiega Gabriele Di Vanni - Ringrazio Michele per l’immenso lavoro svolto in questi anni, mi impegnerò per dare continuità al suo progetto. I nuovi ingressi nel direttivo ci proiettano verso un futuro stabile ma ricco di sorprese. Lavoreremo con costanza affinché il volontariato, in qualsiasi sua forma, diventi quotidianità per ogni cittadino riminese. Ci impegneremo a collaborare con altre organizzazioni e istituzioni locali, creando sinergie e amplificando il nostro impatto sociale. La nostra missione è quella di costruire un ponte tra le esigenze della comunità e il desiderio di aiutare, fornendo un punto d'incontro per coloro che desiderano fare la differenza. Il TeamBòta non è solo un'associazione, ma una famiglia, un luogo dove ognuno può trovare sostegno e un senso di appartenenza”.

“È terminato ufficialmente il mio incarico come presidente di TeamBòta. Insieme siamo riusciti a innestare nuova linfa nel mondo del terzo settore e abbiamo assistito tante famiglie in difficoltà, senza lasciare indietro nessuno. Abbiamo fatto della semplicità, dell’accessibilità, della tempestiva comunicazione, del coinvolgimento e della rapidità di intervento i nostri punti di forza. - commenta Michele Lari - Abbiamo creato una comunità forte, basata su valori spontanei, genuini e indiscutibilmente sinceri, con cui abbiamo affrontato una pandemia, un conflitto con l’afflusso di persone sul nostro territorio, l’alluvione che ha colpito la nostra regione. Il futuro dell’associazione è in mani eccellenti. Gabriele, Tommaso, Alessandro e tutto il nuovo direttivo, di cui avrò ancora il piacere di fare parte, saprà portare avanti in maniera fantastica ciò che è stato costruito. È il momento di consolidare, di irrobustirsi, di progettare e soprattutto di non smettere di sognare”.

Subito al lavoro per consegnare le donazioni raccolte durante l’emergenza alluvione, grazie al concerto Sfanghiamola, alla corsa Running for Romagna e alla cena di beneficenza del ristorante LaRina di New York, destinate alle associazioni e alle realtà attive nel sociale e nel volontariato dei territori colpiti. E poi un grande evento di beneficenza a settembre e la partenza dei tesseramenti per il nuovo anno di attività. I progetti in cantiere sono tanti, in questi anni TeamBòta ha raccolto intorno a sé l’entusiasmo di un’intera comunità, dai cittadini al mondo del Terzo settore, che nel momento del bisogno ha saputo unirsi e aiutare gli altri.