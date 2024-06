Prima minacciano di dare fuoco al minimarket poi aggrediscono il titolare e mangiano a sbafo i prodotti in vendita

Pomeriggio di fuoco per un minimarket di viale regina Margherita il cui titolare è stato picchiato da due malviventi poi arrestati dalle Volanti della Questura di Rimini. L'allarme è partito verso le 16 di sabato scorso quando, il proprietario, ha chiesto l'intervento della Polizia di Stato dopo aver sorpreso i ladri mentre cercavano di rubare della merce. Vistosi sorpresi, i due hanno dapprima minacciato il responsabile di dar fuoco al locale per poi spintonarlo. All'arrivo degli agenti, i malviventi erano ancora all'interno del minimarket che mangiavano a sbafo i prodotti prelevati dagli scaffali e alla vista delle divise hanno opposto resistenza rifiutandosi di farsi identificare. Entrambi sono stati ammanettati e portati in Questura dove sono stati arrestati con le accuse di rapina impropria e resistenza.