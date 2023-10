Prima un saluto poi sette urla, da quel tono di voce si cerca di risalire al killer di Pierina Paganelli

Una voce che saluta, un possibile “ciao”, poi sette urla. E’ quanto si sente dall’audio della telecamera presente nel garage di un residente, installata su proprietà privata, a pochi passi da dove si è consumato il delitto in cui ha perso la vita Pierina Paganelli, la 78enne uccisa lo scorso 3 ottobre mentre rientrava nel suo appartamento di via del Ciclamino dopo la serata trascorsa al tempio dei Testimoni di Geova. Ma cosa può significare quel saluto? E’ possibile che la vittima conoscesse il killer. L’audio, al quale ha avuto accesso l’agenzia Ansa, conferma le indiscrezioni delle scorse ore. Quando si era parlato della voce di un uomo che saluta e a seguire le terribili grida. Quello che viene confermato dalla registrazione è anche l’orario esatto in cui Pierina è rincasata, si sente l’arrivo della sua automobile attorno alle 22,10. Va specificato che dalle telecamere non ci sono disponibili immagini, in quanto l’apparecchio era chiuso all’interno di uno dei garage, posizionato da un residente dopo che c’erano stati nel passato dei furti.

La telecamera registra poi successivamente l’arrivo di un’altra automobile, ma si tratta di un residente estraneo ai fatti e che raggiunge un’altra ala del sotterraneo, senza passare dalla porta di accesso degli appartamenti dove risiedeva Pierina Paganelli. Ora il lavoro della polizia Scientifica di Roma, che sta lavorando sull’audio, sarà determinante per capire quanti più dettagli possibili su quel tono di voce, che secondo indiscrezioni è riconducibile a un uomo, restringendo così la cerchia.

Durante le scorse ore, nel frattempo, Loris Bianchi, il fratello di Manuela, nuora di Pierina, è tornato nuovamente in diretta televisiva. Lo ha fatto proprio da quel garage, durante la trasmissione “Chi l’ha visto” di mercoledì sera (18 ottobre): “Un appello molto semplice, se qualcuno ha visto qualcosa quella mattina lo faccia presente, perché spesso e volentieri vediamo delle cose e non le vogliamo dire perché abbiamo paura che ci vengano a fare domande, a perdere tempo, qui una persona ha avuto un incidente molto grave. Riflettiamo su questo”. Lo ha detto a proposito dell'incidente stradale in cui è stato coinvolto il marito di Manuela, Giuliano Saponi.

Intanto arriva una nuova testimonianza da parte di una vicina di casa. "Non si salutavano (Piera e la nuora Manuela, ndr), quando si incrociavano. Negli anni addietro, a volte, vedevo che si parlavano dal terrazzo. Ma da dopo l’incidente del figlio della Pierina, il marito della Manu, non le ho mai viste assieme", afferma a “Pomeriggio Cinque” - il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5 -, una vicina di casa di Piera Paganelli. "Louis lo conosco di vista, perché abita qui - prosegue la donna - e ora siamo tutti abbastanza spaventati: molti non vanno più in garage, perché hanno paura". "Pierina di solito parcheggiava fuori (dal garage, ndr), perché arrivava e stava a casa un’oretta, poi usciva di nuovo. Qualche giorno prima, però, erano venuti i vigili e avevano fatto delle multe: forse Pierina l’ha messa dentro pensando che tornassero".