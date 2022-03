I primari dell'ospedale Ceccarini salgono sul palco per solidarietà, dirige la serata Paolo Cevoli

Si svolgerà martedì (22 marzo) alla sala Concordia del Palazzo dei Congressi la serata di solidarietà "Io amo il mio ospedale" con i medici del nosocomio di Riccione e il premio San Martino d’Oro, Paolo Cevoli. Per la prima volta i primari dell’ospedale Ceccarini saliranno su un palco d’eccezione per raccontarsi alla città. Il ricavato del grande evento sarà destinato all’acquisto di 1 barella endoscopica radiotrasparente e di ulteriori 4 barelle per il servizio di endoscopia digestiva. Con orario d’ inizio alle 21, il secondo appuntamento della rassegna dedicata al Centenario, La Riccionese – Conversazioni e contemplazioni è promosso dal Comune di Riccione in collaborazione con Ausl Romagna. Alla serata-evento saranno presenti l’assessore regionale alle politiche per la Salute Raffaele Donini, il direttore generale di Ausl Romagna, Tiziano Carradori, il direttore sanitario Mattia Altini e la direttrice amministrativa Agostina Aimola. Il Direttore generale dell’Azienda Usl della Romagna, Tiziano Carradori, rivolge "un sentito ringraziamento agli organizzatori e a tutti coloro che, partecipando all’evento, contribuiranno a dare un sostegno all’Ospedale della città di Riccione. Una concreta testimonianza del forte senso di appartenenza della collettività nei confronti delle strutture sanitarie che insistono sul territorio".

Un’iniziativa corale e di comunità che vede la partecipazione di Banca Malatestiana e delle associazioni Club 41, Famija Arciunesa, Inner Wheel Riccione, Lions Club Riccione, Rotary Riccione, Riccione Chapter Harley Davidson, Round Table Riccione, Soroptimist Club Rimini. “Siamo davvero felici di partecipare a questo straordinario evento benefico promosso dal Comune di Riccione, in collaborazione con Ausl Romagna, a favore di uno dei suoi luoghi simbolo: il suo ospedale - dichiara la Presidente di Banca Malatestiana Enrica Cavalli -.E’ forte il nostro interesse per la comunità e cerchiamo di dimostrarlo ogni giorno, confermando la nostra identità di Banca del territorio che fa della mutualità il proprio principio base. Questa è una bellissima occasione per mostrare nei fatti la nostra vicinanza e la nostra attenzione ai bisogni delle persone e delle istituzioni locali”.

La serata, moderata dalla giornalista Cristina Tassinari, sarà accompagnata dalle note del pianista poliedrico Pietro Baltrani reduce da un recente debutto alla Carnegie Hall di New York e vincitore di numerosi premi jazz tra cui la "special mention" agli Umbria jazz clinics, e da Daniela Galli, cantante recentemente vocalist per il team artistico dell’acclamato dj di fama mondiale Benny Benassi che ha ottenuto due dischi d’oro in Francia e che vanta molteplici collaborazioni con artisti come Ivana Spagna, Ridillo, Mietta e Nomadi.

Per accedere in sala il pubblico dovrà essere munito di biglietto, previa donazione minima di 20 euro preventivamente ritirato dalla Croce Rossa presso l’ufficio Iat del Palazzo del Turismo. Gli orari Iat: 9-13 e 14-18. L’accesso alla Sala Concordia sarà disciplinato in base alle norme governative con Super Green Pass e Ffp2.