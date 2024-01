In primavera la riqualificazione delle fermate bus e dei percorsi pedonali delle vie Pascoli e Pedrignone

La giunta comunale di Santarcanelo ha approvato l’intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche nelle vie Pascoli e Pedrignone: oltre 50mila euro il costo dell’intervento, finanziato con il contributo per la riqualificazione del trasporto pubblico locale di Agenzia Mobilità Romagnola, che interesserà le fermate dell’autobus, gli attraversamenti e i percorsi pedonali.

Nel dettaglio, il progetto prevede il miglioramento, in termini soprattutto di accessibilità e di sicurezza, di sei attraversamenti pedonali, un percorso protetto, quattro fermate dell’autobus nonché la realizzazione di una piazzetta e la riorganizzazione della sosta dei veicoli con l’istituzione di un parcheggio per persone con disabilità, cinque stalli veloci e due carico e scarico in sostituzione di quello presente all’incrocio con via Da Serravalle, che presenta diverse criticità.

Procedendo lungo via Pascoli, dal Municipio verso l’ospedale Franchini, il primo intervento riguarderà l’incrocio con via Cavallotti dove sarà realizzato un attraversamento pedonale accessibile, lineare e con pavimentazione tattile. La fermata dell’autobus adiacente alla Casa della Poesia sarà dotata di una nuova panchina di attesa e di pavimentazione tattile come le altre tre presenti di fronte e nei pressi dell’ospedale. L’attraversamento pedonale attualmente presente poco prima di via Da Serravalle sarà spostato più vicino all’incrocio, che verrà completamente riqualificato con la realizzazione di una piazzetta dotata di panchine, fioriere e portabici, nonché di un percorso pedonale protetto. L’attraversamento di via Pascoli sarà quindi rialzato e collegato dal percorso pedonale protetto, lato monte, e da una aiuola in sostituzione di due posti auto, lato mare, così da fornire una maggiore visibilità ai pedoni in attraversamento, attualmente ostruita dai veicoli in sosta.

In via Pedrignone, infine, saranno resi totalmente accessibili l’attraversamento adiacente a via Pascoli e quello che conduce all’ospedale Franchini, attualmente dotati di rampe non adeguate o mancanti e privi di pavimentazione tattile.

Quanto alla sosta, invece, nei pressi della biblioteca Baldini sarà realizzato uno stallo per persone con disabilità, due a sosta breve e – più avanti in direzione Rimini – un posto riservato a carico e scarico, a servizio delle attività presenti nell’area. Con la stessa funzione, anche in via da Serravalle verranno istituiti tre stalli a sosta 10 minuti e uno per carico e scarico merci. I lavori, che dureranno circa un mese e verranno organizzati in modo da consentire comunque la viabilità e garantire il servizio di trasporto pubblico locale, sono in programma per la primavera 2024.

“Collegando il centro storico con una serie di attività e servizi nonché con l’ospedale Franchini, via Pascoli è senza dubbio uno dei principali assi viari della città – dichiara la vicesindaca, assessora ai Lavori pubblici e all’Accessibilità, Pamela Fussi – che in ragione della sua posizione presenta anche diverse fermate dell’autobus altamente frequentate e che ogni giorno viene percorsa non solo da molti veicoli ma anche da tanti pedoni. Per questo motivo abbiamo ritenuto importante riqualificare lo spazio pubblico di questa zona garantendo ai pedoni, compresi quelli con difficoltà motorie o visive, di potersi muovere in sicurezza e autonomia, raggiungendo sia le fermate del trasporto pubblico locale, sia le attività economiche e i servizi fondamentali come l’ospedale e la farmacia”.