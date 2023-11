Primo giorno di lavoro per il nuovo Questore Olimpia Abbate: sicurezza e movida al centro dell'attenzione

Primo giorno alla guida della Polizia di Stato di Rimini per il Questore Olimpia Abbate che, lunedì mattina, si è insediata negli uffici di piazzale Bornaccini prendendo il posto della dottoressa Rosanna Lavezzaro promossa a dirigente generale e trasferita a Roma. Il primo atto dell’insediamento è stata la cerimonia, officiata da padre Paolo Carlin, della resa degli onori ai caduti della Polizia di Stato, alla presenza dei dirigenti e dei funzionari della Questura e delle specialità, e di una rappresentanza dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, con la deposizione di una corona d’alloro presso la lapide e il cippo commemorativo del sovrintendente capo Antonio Mosca, situati all’ingresso della Questura. Dopo un breve incontro, il Questore si è recato dal Prefetto di Rimini per il primo incontro istituzionale per poi parlare con le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'Interno.

"Comincio questa nuova esperienza con entusiasmo e voglia di conoscere la città - ha spiegato il nuovo Questore. - Mi metto al servizio del territorio per assicurare migliori livelli di sicurezza ponendo un'attenzione ai fenomeni criminali e garantire il corretto svolgimento delle tante manifestazioni che caratterizzano questa provincia". Sulla questione della criminalità, che periodicamente porta Rimini sul podio delle classifiche nazionali, ha aggiunto: "Credo sia una città che richiama tantissime persone. Questo deve essere un motivo di orgoglio ma, allo stesso tempo, la moltitudine è una criticità. Faremo tutto ciò che è nelle nostre disponibilità per prevenire quei fenomeni criminali e, allo stesso tempo, intervenire per garantire la sicurezza dei cittadini. La movida, qui, è particolarmente effervescente e va controllata e, quando necessario, intervenire".

"Sono contenta di venire in una città di mare - conclude il Questore Abbate - perchè mi ricorda le mie origini. Allo stesso tempo sono orgogliosa di essere la seconda donna a ricoprire questa carica per due motivi. Il primo è che succedo a una collega che ha lavorato molto bene in questa realtà e, come donna, perchè è il segnale che stiamo arrivando a ricoprire ruoli di responsabilità e questo mi fa molto piacere. Ho sempre lavorato, comunque, ritenendo che le differenze di genere non contino e che quello che è rilevante siano i risultati".

Il Questore Abbate ha iniziato la sua carriera nel 1991 presso il Compartimento di Polizia Postale di Napoli. Nel 1993 è stata trasferita presso la Questura di Caserta, prima a capo della Squadra Mobile dove si è particolarmente distinta per la conduzione di importanti indagini, con la direzione di operazioni concluse con la cattura di superlatitanti e personaggi di spicco della criminalità organizzata, e poi sempre a Caserta ha ricoperto l’incarico di Capo di Gabinetto. Successivamente è stata nominata Vicario del Questore della Provincia dell’Aquila fino al trasferimento ad Ancona dove ha rivestito un altro importante incarico di rilievo: la guida del Compartimento della Polizia Ferroviaria di Ancona. Nel gennaio del 2020 è stata trasferita presso il Compartimento della Polizia Ferroviaria di Napoli Infine, prima di approdare a Rimini, ha ricoperto l’incarico di Questore presso la Questura di Pistoia.

"Un 'benvenuta' e un ringraziamento - ha commentato il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. - Il primo al nuovo Questore della provincia di Rimini, Dottoressa Olimpia Abbate. Il secondo, per l'attività svolta in questo ultimo anno e mezzo, alla dottoressa Rosanna Lavezzaro che lascia lo stesso ruolo per un altro e prestigioso incarico. Sono sicuro che la collaborazione, la sinergia, il rapporto stretto di dialogo e confronto sui temi della sicurezza e dell'ordine pubblico, instaurate con il Questore Lavezzaro, saranno gli stessi che impronteranno il rapporto con la dottoressa Abbate. Come Comune di Rimini non faremo mai mancare la piena disponibilità a lavorare insieme per il bene e la tutela della comunità".