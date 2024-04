Primo maggio con Cgil, Cisl e Uil: “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”

“Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”. È lo slogan scelto da Cgil, Cisl, Uil per celebrare, anche quest’anno, il Primo Maggio. Sarà il Friuli Venezia Giulia, terra di confine, a ospitare la manifestazione, dedicata all’Europa, che si svolgerà, a partire dalle ore 10, in piazza della Repubblica a Monfalcone, in provincia di Gorizia. Dopo gli interventi dei delegati delle tre Organizzazioni, i segretari generali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri, concluderanno i comizi, parlando dal palco dalle 12 alle 13. Come da tradizione nel pomeriggio si svolgerà il Concertone che, per la prima volta, non potrà svolgersi in piazza San Giovanni (per i lavori programmati per il Giubileo) e si trasferirà al Circo Massimo.

In provincia di Rimini CGIL-CISL-UIL mercoledì 1° maggio saranno al Parco Marecchia, al Ponte di Tiberio. A Rimini nell’ambito del Marecchia Dream Fest, di cui quest’anno sono partner anche le tre confederazioni, è prevista un’iniziativa pubblica che ruoterà attorno alle parole chiave scelte dai sindacati per il Primo Maggio 2024: Europa, pace, lavoro, giustizia sociale. Dal palco del Marecchia Dream Fest, presso il Ponte Tiberio, alle ore 9.30 Francesca Lilla Parco (Segretaria generale CGIL Rimini), Elena Fiero (Segretaria CISL Romagna) e Giuseppina Morolli (Segretaria generale UIL Rimini) dialogheranno con Riccardo Sirri (Direttore di EducAid) e Mario Galasso (Direttore Caritas Diocesana di Rimini). Durante tutta la mattinata saranno distribuiti garofani rossi a coloro che parteciperanno. Saranno allestiti nell’ambito della festa i gazebo di Cgil Cisl Uil con operatrici e operatori specializzati che offriranno informazioni sulla tutela individuale per coloro che studiano, lavoratori, lavoratrici, pensionate e pensionati. In caso di maltempo il dibattito sindacale si terrà alla sala “Massimo Pironi” in corso d’Augusto, 231.