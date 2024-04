Primo Maggio, festa a Santarcangelo con gli agricoltori di Cia Romagna

L’agricoltura torna in piazza il Primo Maggio per il lavoro, l’ambiente e la pace. Cia Romagna promuove il tradizionale appuntamento a Santarcangelo di Romagna, dove mercoledì dalle 9.30 alle 17 gli agricoltori saranno protagonisti con i loro prodotti, i veicoli, musica, giochi per i più piccoli e ciambella e vino per tutti. Per Cia Romagna l’evento clementino è un appuntamento annuale importante per ricordare il valore del Primo Maggio, del lavoro e in particolare del lavoro agricolo. L’obiettivo è favorire il contatto e la conoscenza tra chi produce e chi consuma, perché ci sia sempre maggiore sensibilità delle reciproche esigenze.

Mercoledì la giornata inizia in piazza Gramsci con il ritrovo dei partecipanti e dei mezzi agricoli. Alle 10.30 il corteo degli agricoltori sui loro trattori: veicoli storici e giganti di ultima generazione che non mancano di affascinare ogni anno adulti e bambini. Alle 11 in piazza Ganganelli il momento dei saluti istituzionali. Interverranno Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna, Matteo Bartolini, vicepresidente di Cia Nazionale e vicepresidente del gruppo Pac del Copa-Cogeca, Lorenzo Falcioni, vicepresidente vicario di Cia Romagna, e i rappresentanti del Comune di Santarcangelo. Già dalla mattina piazza Ganganelli sarà la cornice della festa con la musica del duo Emisurela, il ludobus Scombussolo e il mercatino degli agricoltori locali con i sapori della nostra terra. Alle 13 tutti a pranzo insieme nelle tavolate in piazza con la ligaza.