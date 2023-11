"Il primo Natale del drago sputalatte" conquista i bambini al centro commerciale

Il potere delle favole e della creatività è stato protagonista del pomeriggio di domenica 26 novembre a Le Befane Shopping Centre di Rimini, quando tantissimi bambini sono rimasti incantati davanti alla 'poesia' della nuova storia pubblicata dalla scrittrice per l'infanzia Debora Grossi e illustrata dall'artista Daisy Ingrosso: 'Il primo Natale del drago sputalatte'.

Oltre alla narrazione della storia davanti a un pubblico di bambini 'rapiti' dalla dolcezza e dalla simpatia delle autrici, Debora e Daisy hanno poi condotto un laboratorio di disegno in piazza Unieuro, aiutando i giovanissimi partecipanti a disegnare e colorare le avventure del Drago sputalatte, tenero protagonista della favola.

Sabato 25 novembre 2023 invece era andato in scena all'interno del Centro commerciale un intenso flash mob per sensibilizzare l'opinione pubblica in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. "Faccio la mia parte quando scelgo il linguaggio del rispetto", in collaborazione con Fondazione Libellula, è stato il nome dell'evento promosso da Le Befane Shopping Centre che si è completato con la realizzazione di un puzzle gigante in piazza Unieuro e il dono di un puzzle da realizzare a casa, per continuare a riflettere su un argomento di grande importanza e attualità.