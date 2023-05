Primo sequestro di merce taroccata in spiaggia, scatta la "tolleranza zero" della Municipale

L’attività della Polizia locale è proseguita senza sosta durante l’ultimo week end di maggio, che ha visto un’ulteriore intensificazione dei controlli avviati anche nell’area demaniale marittima. Gli agenti del comando intercomunale hanno svolto attività di contrasto contro l’abusivismo commerciale, la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, i rumori molesti e altre attività di disturbo alla quiete pubblica. Il controllo relativo alla prevenzione dell’abusivismo commerciale ha portato alla contestazione di violazione amministrativa per la vendita abusiva in mancanza di titolo (sanzione pari a oltre 10 mila euro), oltre al sequestro di merce, tra cui 32 orologi e bigiotteria varia, per un totale di oltre 100 articoli. L’attività iniziale effettuata dalla Polizia locale già nel mese di maggio vuole essere un chiaro segnale nei confronti di chi esercita abusivamente: tolleranza zero.