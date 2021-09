Principio d'incendio nel silos della falegnameria, intervengono i vigili del fuoco

E' in corso da poco prima delle 9 un intervento dei vigili del fuoco per un principio d'incendio che ha interessato una falegnameria di Misano. L'allarme ha interessato il silos per la raccolta degli scarti della lavorazione del legno, materiale altamente infiammabile, e sul posto stanno operando due squadre e i tecnici per evitare ulteriori danni.