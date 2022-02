Privacy, un corso di aggiornamento per i dipendenti comunali a tutela dei cittadini

Una quarantina di dipendenti del Comune di Coriano (in presenza con obbligo di Green Pass) e gli altri collegati da remoto (mediante accesso su piattaforma Google Meet) hanno partecipato ad un corso di formazione e aggiornamento obbligatorio sulle linee guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati (Edpb) in materia di privacy che si è tenuto presso la Sala Isotta del Teatro CorTe.

“Ottimo il titolo della giornata Conoscere per prevenire – ha detto il sindaco Domenica Spinelli nel porgere il benvenuto durante il saluto introduttivo – Il Comune di Coriano propone costantemente aggiornamenti normativi e grazie alla competenza di tutti i dirigenti che abbiamo riusciamo ad organizzare tali appuntamenti anche con le professionalità interne oltreché con quelle esterne. Un Comune virtuoso deve assolutamente stare al passo con quelle che sono le norme e ha l’obbligo, il dovere e la responsabilità di fornire gli strumenti a tutti i dipendenti per lavorare in tale direzione. Quindi questa iniziativa, così proposta da Carla Franchini, è stata accolta dalla giunta con molto entusiasmo e anche dai dipendenti con grande stimolo. Il rispetto delle norme è la prima regola per la pubblica amministrazione e il loro aggiornamento è importante farlo costantemente. A tutti i dipendenti – ha concluso il sindaco - ricordo che il rispetto della privacy è un dovere e quindi un obbligo nel rispetto della vita dei cittadini”.

I lavori, che hanno occupato l’intera mattinata, sono poi entrati nel vivo con i tre relatori dell’incontro: Carla Franchini, responsabile Area 1 servizi generali, vicesegretario e responsabile tansizione digitale; Giovanna Panucci, Dpo del Comune di Coriano, esperta in materia di privacy; Riccardo Raffaelli, responsabile tecnico Servizio sistemi informativi e Innovazione tecnologica del Comune di Coriano.