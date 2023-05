Pro Vita, la Notte Rosa "Pink fluid" non piace: "Messaggio pericoloso, cambiate questo slogan"

La Notte rosa, il capodanno dell'estate che infiamma, polemiche comprese, la riviera romagnola, quest'anno è troppo "fluida". Secondo l'associazione Pro vita famiglia con lo slogan "Pink fluid" ideato da Claudio Cecchetto fa "un chiaro riferimento alla fluidità sessuale e di genere". I messaggi che lancia sono "fluidità di generi, essere ciò che ci si sente, ovvero qualsiasi cosa". È dunque "grave", prosegue Pro vita, che la Regione Emilia-Romagna finanzi con oltre 130.000 euro una manifestazione che "porta istanze pericolose per giovani e adolescenti".

L'associazione già denuncia "i progetti gender e carriera alias che entrano nelle scuole e nei luoghi per giovani, rischiando di instaurare nella loro mente e soprattutto nelle personalità più fragili la falsa e pericolosa idea che si può 'nascere nel corpo sbagliato' e per questo essere fluidi". Le conseguenze possono essere "devastanti, come intraprendere iter di transizione prima sociale e poi chirurgica, anche con danni irreversibili". È dunque "inaccettabile", nonostante l'importanza della Notte rosa per turismo ed economia, conclude Pro vita, che "sia declinata con riferimenti alla fluidità sessuale e di genere. Regione e istituzioni si impegnino per prevenire o anche annullare qualsiasi evento che voglia portare avanti queste tematiche, finanche a pensare di cambiare titolo alla Notte stessa". (Fonte: agenzia Dire)