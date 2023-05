Problemi al motore durante il volo: aereo diretto a Berlino atterra a Rimini

Pomeriggio concitato all'aeroporto "Federico Fellini" di Rimini, dove domenica attorno alle 15.40 è scattata la mobilitazione per un aereo in difficoltà con 161 persone a bordo. Dai primi riscontri pare che il velivolo, di proprietà della compagnia Danish Air Transport e in uso alla Air Malta, partito da Malta alle 14.11 e diretto a Berlino, abbia chiesto assistenza alla torre di controllo dello scalo riminese dopo aver riscontrato problemi a uno dei motori.

Sono state quindi avviate le procedure del caso e l'aereo ha fatto rotta verso terra. Nonostante il problema riscontrato, il pilota è riuscito ad atterrare regolarmente in pochi minuti poco dopo le 16, facendo così rientrare l'allarme e senza rendere necessario l'intervento dei mezzi di soccorso.