Procede a zig zag sulla Marecchiese, positivo all'alcotest gli viene confiscata l'automobile

Numerosi controlli eseguiti dai Carabinieri di Novafeltria alla circolazione stradale della Valmarecchia, con molteplici posti di controllo, per poter filtrare efficacemente i veicoli ed individuare persone sospette. Nelle scorse ore i militari hanno proceduto al controllo di 60 veicoli e alla identificazione di 85 persone, più l'ispezione in 9 esercizi pubblici. Durante i servizi due automobilisti sono stati denunciati poiché trovati alla guida dell’auto con un tasso alcolico superiore al consentito.

Il primo è stato controllato, durante la notte di venerdì (21 ottobre), sulla Sp 27 nel Comune di Pennabilli. L'uomo, che aveva i sintomi di colui che ha abusato di sostanze alcoliche, è stato sottoposto ad accertamento tecnico dal quale è risultato un avere un tasso alcolico pari a tre volte il minimo consentito. La patente di guida è stata ritirata e l’autoveicolo è stato sottoposto al sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Il secondo è stato controllato, di mattina, sulla Strada Statale Marecchiese nel Comune di Novafeltria mentre a bordo della sua auto procedeva a zig zag. Sottoposto al controllo con etilometro è risultato avere un tasso alcolico pari a due volte il minimo consentito. Anche in questo caso gli è stata ritirata la patente di guida e l’autoveicolo è stato sottoposto al sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Nel corso dei servizi i militari dell’Arma hanno proceduto nei confronti di una persona, residente in Valmarecchia, che è stato segnalato alla Prefettura di Rimini quale assuntore di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di modica quantità di marijuana. Il giovane, controllato a Novafeltria da una pattuglia, mentre a piedi si aggirava nel centro: era alquanto nervoso e dal controllo è saltato fuori un involucro di cellophane contenente della marijuana, sottoposta a sequestro.

Due, infine, le contravvenzioni elevate per “ubriachezza” ad altrettanti giovani, residenti in Valmarecchia, sorpresi nell’abitato di Novafeltria, in evidente stato di ubriachezza che infastidivano ed importunavano i passanti.