Processo immediato a Milano per 6 imputati della truffa dei superbonus

La Procura di Milano, dove il fascicolo era stato trasferito per competenza, ha chiesto il processo immediato per 6 delle persone finite nell'inchiesta Free credit della Guardia di Finanza di Rimini sulla truffa dei superbonus. Il giudice per le indagini preliminari, accogliendo l'impianto accusatorio, ha disposto che gli imputati compaiano davanti al Collegio il prossimo 13 di giugno con l'accusa di truffa pluriaggravata ai danni dello Stato. Attualmente cinque sono sottoposti all'obbligo di firma tre volte alla settimana, mentre uno è in carcere per altri reati. Secondo le indagini delle Fiamme Gialle riminesi, coordinate dal pubblico ministero Paolo Gengarelli, la truffa consisteva nella compravendita di crediti d'imposta falsi generati grazie alle sovvenzioni statali del "Bonus locazioni", "Sismabonus" e "Bonus facciate". Gli inquirenti hanno stimato che, attraverso questo giro d'affari illecito, sarebbero riusciti a sottrarre dalle casse dello stato oltre 440 milioni di euro.