Prodotti alimentari non tracciati e buste di plastica non a norma, scattano i sequestri

Blitz dei carabinieri Forestali nei market della zona mare di Rimini nell'ambito di una serie di controlli sul settore agroalimentare. I militari dell'Arma, in particolare, hanno verificato la corretta applicazione della normativa relativa all’etichettatura ed alla tracciabilità dei prodotti alimentari. Nel corso degli accertamenti sono stati trovati e sequestrati alcuni alimenti privi di qualsiasi tracciabilità e di qualsiasi marchiatura prevista dalla normativa vigente. Allo stesso tempo sono spuntati anche 30 chili di buste di plastica per il trasporto delle merci non a norma che le nuove normative sulla riduzione del materiale plastico a beneficio di quello biodegradabile e compostabile. Anche in questo caso il materiale è stato sequestrato e, complessivamente, sono stati elevati verbali per 6500 euro.