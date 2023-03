I produttori riminesi fanno squadra alla conquista di Vinitaly, si lancia il progetto Rimini Rebola

E’ il progetto RiminiRebola la novità dello stand del Consorzio Vini di Romagna presente alla 55esima edizione di Vinitaly in programma dal 2 al 5 aprile a Verona, l’evento internazionale più importante dedicato al mondo dell’enologia. All'interno del Padiglione 1 dell’Emilia-Romagna allo stand D14, il Consorzio ospiterà una collettiva di 21 aziende associate ma il doppio desk dei produttori impegnati nel progetto “Rimini Rebola” ne ospiterà 16 e darà la possibilità di degustare tutte le rebole del territorio nella bottiglia marcata Rimini che è diventata una icona di qualità e di brand.

Nei due desk del progetto RiminiRebola si alterneranno i 16 produttori, 4 al giorno, i visitatori potranno sentire dai protagonisti il racconto di questo gruppo che ha fatto dello stare insieme e del territorio il suo punto di forza. A Vinitaly non si racconterà la singola cantina, ma si racconteranno le colline, le vigne e i volti dei produttori della Provincia di Rimini con le sue sottozone tenendo come riferimento le parole chiave: Coriano ricchezza e profondità, San Clemente freschezza ed eleganza, Verucchio frutto e mineralità. 16 le cantine del progetto: Tenuta Santini, Agricola i Muretti, Agriturismo Case Mori, Ca’ Perdicchi, Cantina Fiammetta, Cantina Franco Galli, Enio Ottaviani, Fattoria del Piccione, Fattoria Poggio San Martino, Cantina Pastocchi, Podere dell’Angelo, Podere Vecciano, Le Rocche Malatestiane, Tenuta Santa Lucia, San Rocco, San Valentino, tutte presenti con i loro vini ai 2 desk di RiminiRebola.

L’obiettivo è raccontare il territorio riminese come una storia non solo enologica ma di uomini e di idee tenendo come driver il Rimini wine style, ecco le parole del riconfermato Presidente della Strada dei Vini Sandro Santini: “Il messaggio è forte e chiaro, Rimini in questa maniera ribadisce ancora di più la dimensione strategica dell’enologia riminese. Intorno alla Rimini doc ed alla Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini si concretizza tutta la forza strategica dell’enologia riminese ed il Vinitaly con 16 produttori presenti ne è la testimonianza. Il mio obiettivo e di darvi appuntamento al Vinitaly 2024 con un RiminiRosso di grande fascino, è proprio il caso di dire che guardiamo al futuro con fiducia”.