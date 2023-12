Dopo la protesta del Green Pass, il prof riminese digiuna per la pace: "Prego per la fine delle guerre"

Quasi due anni fa avviò lo sciopero della fame come presa di posizione nei confronti delle iniziative assunte dal Governo in tema di Coronavirus, in particolare contro il 'Green Pass'. Oggi Diego Zannoli, ingegnere e insegnante riminese di 38 anni, inizia un nuovo digiuno per chiedere la pace. Un'azione simbolica che inizia nel giorno dell'Immacolata. "Non mangio nulla e bevo solo un bicchiere al giorno di spremuta d'arancia. Prego e digiuno perché tutte le guerre possano finire, perché tutti noi possiamo trovare la pace con noi stessi, i nostri cari, gli amici, i conoscenti e tutti gli abitanti della Terra. Chi ha piacere può unirsi in questa preghiera quotidiana: penso che se più persone pregheranno con questo intento, l'effetto sarà maggiore", racconta il prof riminese.

"In Medio Oriente si sta oggi consumando una strage di innocenti: ogni tre minuti un bambino muore o viene ferito - spiega Zannoli - Chiedo a tutti i governanti e chi detiene posizioni di potere di smettere di dichiarare e sostenere la guerra; occorre invece rilasciare tutti gli ostaggi e i prigionieri di guerra, promuovere la pace, il dialogo e la cooperazione fra i popoli e le nazioni. Chiedo a tutti gli ufficiali, comandanti di eserciti e milizie di ogni tipo di smettere di impartire ordini di guerra; chiedo anche a tutti i soldati e miliziani di posare le armi e smettere di eseguire tali ordini".

L'insegnante inoltre chiede "al governo italiano di fermare l'invio di armi per sostenere la guerra in Ucraina, nel rispetto dell'articolo 11 della Costituzione, ma soprattutto nel rispetto della vita di tanti uomini, donne e bambini innocenti che vengono uccisi ogni giorno. Oltre un miliardo di euro proveniente dalle tasse dei contribuenti italiani è già stato speso per inviare armi che distruggono e uccidono, anche civili innocenti. Inizialmente, al fine di tenere buona l'opinione pubblica fortemente contraria alla guerra, la propaganda parlava di un intervento militare molto breve: l'esercito e l'economia russa sarebbero crollati nel giro di poche settimane. Oggi, dopo quasi due anni di guerra, decine di migliaia di morti da entrambe le parti, decine di miliardi di dollari spesi in armamenti, quella che doveva essere una vittoria sicura e imminente si è trasformata in un pantano dal quale non si vede via d'uscita. Inoltre, le sanzioni economiche che avrebbero dovuto colpire l’economia russa, si sono rivelate un vero e proprio boomerang: economia italiana in recessione, aumento spropositato del costo dell’energia e inflazione alle stelle. Un vero e proprio disastro da tutti i punti di vista: è proprio arrivato il momento di dire basta".

Zannoli riprende l'esortazione di Papa Francesco e altri pontefici precedenti che avevano più volte incoraggiato i fedeli a praticare la preghiera e il digiuno per fermare la guerra e ritrovare la pace. "Credo fermamente in queste parole e penso che ognuno di noi possa dare il suo importante contributo per questa causa. Se non abbiamo idee particolari possiamo cominciare così: pregare, fare pace con noi stessi, accettare noi stessi per quello che siamo e volerci bene, fare pace con familiari, amici e conoscenti. Qualunque azione decidiamo di intraprendere, penso che sia molto importante non cedere mai alla violenza: occorre rimanere sempre pacifici, sia con le azioni che con le parole. Sono ottimista sul futuro, penso che un giorno le armi non si useranno più: la guerra sarà considerata una pratica barbara ed arretrata che si legge solamente sui libri di storia".