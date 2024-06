Professionista ricattato dall'amante e dalla figlia illegittima: "Dacci i soldi o riveliamo tutto a tua moglie"

Lui è un facoltoso ingegnere residente nel nord Italia loro, invece, sono la storica amante con la quale ha avuto una relazione durata oltre 30anni e la figlia, oggi 25enne, nata dalla relazione clandestina finite a processo con l'accusa di aver ricattato l'83enne obbligandolo a versare migliaia e migliaia di euro per evitare che le due rivelassero alla moglie la relazione clandestina dell'uomo. Continue richieste di denaro che hanno portato l'imprenditore a denunciarle dando così il via a un piccante dibattimento in tribunale. L'83enne e l'amante, secondo quanto emerso, avevano allacciato il rapporto extraconiugale alla fine degli anni '80 dal quale era nata la ragazza, che oggi vive all'estero, mai riconosciuta dall'ingegnere. Le due donne, ascoltate dal giudice, hanno sempre sostenuto che la moglie dell'ingegnere era al corrente della loro esistenza e delle scappatelle del marito e che il flusso di denaro che arrivava dall'83enne era riconducibile all'intenzione dell'uomo di garantire loro una vita agiata e un futuro per la figlia illegittima. Completamente diversa la ricostruzione del professionista il quale, a sua volta, ha dichiarato che quelle somme gli erano state estorte dalle due donne minacciandolo di rivelare la sua doppia vita.