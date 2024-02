Professionista si toglie la vita nel suo studio, era implicato in un fallimento

Lo hanno trovato senza vita nel suo studio, nel centro storico di Rimini, dove ha messo in atto un gesto estremo. Il ragioniere 60enne Valter Pavani ha voluto farla finita e, il suo corpo, è stato ritrovato intorno alle 10.30 di giovedì. Sul posto sono intervenuti i sanitari, che non hanno potuto far altro che certificarne il decesso, e i carabinieri per i rilievi di rito. Il professionista, non sposato e senza figli, in passato era rimasto implicato nel fallimento di un'azienda di costruzioni e proprio nei giorni scorsi si era tenuta un'udienza a Bologna presso il Tribunale Civile che aveva stabilito nei confronti degli ex amministratori tra cui appunto Pavani un risarcimento. La sentenza e, forse, altri problemi potrebbero aver spinto il 60enne a compiere il gesto estremo.