Professore non vedente sequestrato in casa e derubato di tutti i soldi, udienza in Corte di Appello

Si terrà venerdì (15 settembre 2023), davanti alla Seconda sezione penale della Corte di Appello di Bologna, l’udienza di secondo grado del processo che vede protagonista un professore universitario non vedente di Rimini, per oltre 6 anni sarebbe stato ingannato, sequestrato in casa e derubato di tutti i soldi da una cittadina di origini svizzere che, carpendo con l’inganno la sua fiducia, lo aveva dapprima attirato nel proprio appartamento, per poi privarlo di qualsiasi mezzo di sostentamento e riducendolo sul lastrico mentre lo teneva nascosto e prigioniero dentro la sua casa.

In primo grado la donna era stata condannata alla pena di 6 anni di reclusione per i reati di appropriazione indebita e maltrattamenti, e a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, oltre al pagamento di una provvisionale di 20.000 euro. Ora tuttavia si sarebbe resa irreperibile e, al momento, il professore non ha potuto recuperare un solo centesimo di quanto gli spetta.

I giudici della Corte d’Appello di Bologna dovranno decidere se confermare la condanna inflitta in primo grado dal Tribunale di Rimini.

L’uomo fu segregato e lasciato senza soldi e telefono, con la sua pensione utilizzata anche per acquistare automobili e fondare società “finte", precisarono i legali del professore in una nota dello scorso ottobre pubblicata dall’Ansa. Che ha ricostruito la vicenda: la donna, nel 2020, era stata arrestata dai carabinieri di Riccione in esecuzione di un'ordinanza del Gip del tribunale di Rimini. Secondo le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Davide Ercolani, la presunta colpevole, oltre ad approfittarsi dell'anziano non vedente, aveva anche maltrattato fisicamente l'anziana madre di 83 anni e un imprenditore marchigiano disabile.