In arrivo i profughi salvati dall'Ocean Viking, anche Rimini coinvolta nell'accoglienza

Come già accaduto durante il primo arrivo dell'Ocean Viking a Ravenna, anche in vista della seconda accoglienza il Riminese dovrà fare la sua parte. Lavora senza sosta la macchina organizzativa per l'accoglienza dei migranti a Ravenna. Si è tenuta nel tardo pomeriggio di giovedì in Prefettura una nuova riunione di coordinamento in merito allo sbarco della nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee, previsto per sabato 18 alle ore 12, con 84 naufraghi di cui 58 minori non accompagnati e 26 adulti uomini. Come riporta RavennaToday è prevista la distribuzione dei migranti secondo la seguente ripartizione: dei 26 adulti, 20 saranno accompagnati in pullman al Centro Mattei di Bologna per essere poi distribuiti nei vari Cas (Centri di accoglienza straordinaria) gestiti dalle Prefetture (7 a Bologna, 6 a Modena, 3 a Parma, 2 a Piacenza e 2 a Reggio Emilia), mentre i restanti 6 saranno accompagnati 2 a Ferrara, 2 a Forlì-Cesena e 2 a Rimini.

Per quanto concerne i 58 minori non accompagnati, a cura della Prefettura di Ravenna, 28 saranno temporaneamente ospitati, in attesa di essere collocati nella rete Sai (Sistema accoglienza integrazione), presso la struttura della Fondazione Il Villaggio del Fanciullo (l'ex Villa Nina a Longana, che aveva già ospitato altri migranti nello sbarco di fine dicembre), altri 3 presso la rete Sai del Comune di Ravenna e i rimanenti 12 presso la Cooperativa Sociale Il Solco, che ha risposto positivamente alla manifestazione d’interesse indetta dalla Prefettura.

I restanti 15, su disposizione del Viminale, saranno accompagnati con un pullman in via prioritaria, appena terminate le operazioni al Terminal Crociere, ad Alessandria presso un apposito Cas minori. Venerdì verrà effettuata direttamente presso il Terminal Crociere un’ultima riunione di coordinamento alle ore 18 al termine delle operazioni di allestimento dell’hub.

Alla riunione hanno partecipato anche la vicepresidente della Regione Emilia Romagna Irene Priolo e l’assessore regionale al Welfare Igor Taruffi, gli assessori comunali Gianandrea Baroncini e Federica Moschini, rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto, Ausl Romagna, Croce Rossa Italiana, 118, Usmaf, Caritas, Servizi Sociali e Protezione Civile regionale e comunale.